Forbudet mot fluor gjelder allerede fra neste sesong, skriver Det internasjonale skiforbundet (FIS) på sine nettsider lørdag.

Etter innspill fra Norges Skiforbund har FIS-styret lørdag vedtatt at forbudet skal gjelde alle grener fra og med neste sesong. Det ble klart på et møte i Konstanz i Tyskland.

– Vi gjør dette av tre årsaker. Det er et klart signal fra FIS om at vi ikke ønsker å bruke produkter som viser seg å være helsefarlige. Dagens vedtak vil også redusere kostnadene for skisporten vesentlig. Hensyn til miljøet er også en del av begrunnelsen, sier skipresident Erik Røste til NTB.

– Med dette generelle FIS-forbudet håper vi å unngå fremveksten av et svart marked for fluor, sier Røste.

– Potensial for teknisk doping

På bakgrunn av vedtaket er det satt ned en arbeidsgruppe som sammen med industrien skal arbeide mot å finne en testmetode som avdekker bruk av fluor.

– Jeg sitter i denne arbeidsgruppen. Det er blir sikkert mange spørsmål knyttet opp mot forbudet og hvordan det skal håndheves. Det blir abeidsgruppens ansvar å finne fram til en sikker testmetode, sier Røste til NTB.

Fluorforbudet gjelder i alle FIS' idretter.

– Her blir det et våpenkappløp blant utstyrsleverandørene for å finne det beste uten fluor, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad, som sier at han ønsker forbundet hjertelig velkommen.

– Sportslig betyr det at det blir veldig mye vanskeligere å få gode ski, så sant man ikke finner fullverdige og gode alternativer på kort tid. Det vil bli potensial for teknisk doping, altså å jukse. Det må finnes gode testmetoder som tar de som ikke forholder seg til forbudet, fortsetter Skinstad.

Ekspert etterlyser flere tiltak

Skinstad mener det er flere minutter i forskjell på ti og 15 kilometer med skismøring med og uten fluor.

Norges Skiforbund innførte i fjor forbud mot bruk av fluorholdige produkter, som brukes for å forbedre gliden i langrennssporet, for utøvere opp til 16 år. Forbudet ble begrunnet med smørernes helse, kostnader og selve miljøaspektet.

– Man er ikke i mål med tanke på helsen til de som smører ski, for det er mange andre stoffer i skismøring og svevestøv, som er skikkelig svineri. Så vi må får all del ikke forlede oss til å tro at dette redder verden og helsen til de som smører ski. Det må jobbes med tiltak som verneutstyr og lukkede områder til å smøre ski, sier Petter Soleng Skinstad.