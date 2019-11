Kaller Norge inn på teppet etter koranbrenning

Forrige lørdag satte Lars Thorsen, leder av Stopp islamiseringen av Norges (SIAN), fyr på Koranen under en demonstrasjon i Kristiansand. SIAN-profil Arne Tumyr talte under samme arrangement og avsluttet med å kaste en norsk oversettelse av Koranen i en søppeldunk.

Videoopptak av hendelsen er lagt ut på internett, og skaper skarpe reaksjoner i muslimske land.

Fordømmelser

Pakistan fordømmer handlingen, skriver AFP, og lørdag ble Norges ambassadør i Pakistan kalt inn på teppe til Pakistanske myndigheter for å redegjøre for saken.

«Pakistans fordømmelse av handlingen ble formidlet, og det ble understreket at en slik handling sårer følelsene til 1,3 milliarder muslimer i hele verden, inkludert i Pakistan. Slike handlinger bør ikke tillates i navn av ytringsfriheten», står det i en uttalelse fra det Pakistanske utenriksdepartement.

Tyrkia skal ifølge nyhetsbyrået Anadolu bedt norske myndigheter om å hindre slike handlinger.

«Islamofobi og fremmedfrykt vokser og må håndteres øyeblikkelig (...) Disse angrepene er ikke bare rettet mot muslimer, men er en trussel mot menneskeheten», står det i uttalelsen.



Krever boikott

På Twitter er det flere som krever boikott av Telenor og andre norske selskaper, skriver NRK. Emneknaggene #Norway og #Boycottnorway kobles til en video av koranbrenningen.

Fredag ble SIAN-profil Arne Tumyr ble ble bortvist etter å ha møtt opp utenfor en moské i Kristiansand. Flere kristne menigheter var samlet der for å vise solidaritet med muslimer.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sendte fredag i forrige uke ut en såkalt operasjonsordre til samtlige politidistrikter der det spesifikt står at politiet skal motvirke skjending av Koranen, skrev Filter nyheter. Ordren kom dagen før SIAN demonstrerte i Kristiansand.

Saken har ført til diskusjon hvor grensen mellom ytringsfrihet og hatkriminalitet går.

Forsvarer koranbrenning

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har forsvart retten til å brenne Koranen som del av ytringsfriheten, men sier han tar sterk avstand fra SIANs påfunn, og ellers de holdninger de står for.

Han vil likevel ikke gripe inn mot Politidirektoratet som mener handlingen krysser grensen til hatkriminalitet, og at politiet derfor kan gripe inn og avbryte en slik handling.

Redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen ble selv offer for drapstrusler fra ekstreme miljøer da han som redaktør for Magazinet valgte å trykke en faksimile av Jyllands-Postens Muhammed-karikaturer i januar 2006. Han er kritisk til Politidirektoratet og sier til Nettavisen at han trodde han ikke ville se denne type holdninger fra myndighetene etter karikaturstriden.