LSK - Vålerenga 5-1

Se Elise Thorsnes herlige soloraid i vidoevinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

– Det er digg. Det kjennes veldig bra, sier en smørblid Hege Riise til TV 2 etter kampen.

– Det er vinnerkultur og en rå mentalitet. Det de leverer i dag, gjør oss bare stolt. Hele teamet som har jobbet rundt jentene er utrolig stolt, slår LSK-treneren fast.

Det var på papiret et spennende lokaloppgjør mellom nummer én og to i Toppserien. Men LSK Kvinner gjorde det aldri spennende.

De regelrett feide over naboene Vålerenga og vant 5-1.

Dermed kunne de juble for sin femte kongepokal på seks år. I år som i fjor ble det også «The Double» for de gulsvarte.

Provoserte fansen

Elise Thorsnes åpnet scoringsballet på vakkert vis etter elleve minutter, og Emilie Nautnes fulgte opp med to kjappe scoringer. Før pausen gjorde Therese Åsland ydmykelsen komplett.

Hun satte ballen i mål foran Vålerenga-fansen, og lot ikke akkurat det sette en demper for målfeiringen. Vålerenga-supporterne så ikke ut til å like feiringen.

Etter kampen legger ikke Åsland skjul på at det var meningen.

– De stod ganske fint foran meg. Da fyrer jeg litt ekstra. Det er sånn det skal være. De ropte et eller annet, men jeg fikk det ikke med meg. Men det fyrer meg bare enda mer opp, sier Åsland til TV 2.

Tomålsscorer Nautnes var forberedt på stuntet.

– Jeg visste at hun kom til å gjøre det. Vi har et slags botsystem, og nå får hun minus i bøtene sine, sier Nautnes lattermildt.

Flaggplanting

Det stod 4-0 til LSK idet lagene gikk i garderoben.

– Her er helt rått. Vi følger kampplanen til punkt og prikke. Jeg er sjukt stolt over laget. Vi har forberedt oss veldig godt og vi var enige om at vi bare skulle gå ut og gjennomføre. Det synes jeg vi gjør så til de grader, sa kaptein Ingrid Moe Wold i pausen.

Da handlet det mest om å få en verdig avslutning på sesongen for Vålerenga. Og bare fem minutter etter pause fikk de et trøstemål. Ajara Njoya stanget inn 1-4 på vakkert vis.

Men gleden ble kortvarig. Minutter senere banket Anja Sønstevold inn 5-1 via tverrliggeren.

Etter kampen plantet seierskvinnene Lillestrøm-flagget på banen, slik Aleksander Melgalvis gjorde da herrene spilte i Eliteserien tidligere i år.

– Jeg ble oppfordret til det av fansen og resten av jentene her. Det er vel noen som har gjort det før meg, det var et lite tilbakeblikk, sier Ingrid Moe Wold og smiler lurt.

– Et lite stikk til Vålerenga?

– Det var kanskje det, da, svarer hun.

Nå venter bankett for LSK-kvinnene.

– Vi tar bussen til Lillestrøm, og da regner jeg med at hele Lillestrøm står og venter på oss der, sier Hege Riise.