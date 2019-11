Tidligere denne uken kom rapportene om at noe av det første José Mourinho skal ha gjort som Tottenham-manager var å sende en stikker til Dele Alli.

Bildene fra den første treningen viste portugiseren i passiar med Tottenhams midtbanespiller. Her skal han ha spurt om Dele Alli faktisk var Dele eller broren.

Spøken hadde en tydelig brodd med tanke på at Alli har slitt med å gjenskape den vanvittige formen fra to sesonger siden.

– Jeg er Dele, skal 23-åringen ha svart.

– Så spill som ham da, skal Mourinho iskaldt fulgt opp med.

Alli bekrefter spøken

Etter seieren mot West Ham bekreftet Alli at den lettere absurde utvekslingen faktisk fant sted.

– Ja, han spøkte med det. Men mange har drevet og vitset med en stund, så det er ikke noe nytt.

– Jeg synes jeg har prestert bra denne sesongen til tross for resultatene. Individuelt har jeg ikke vært så verst. Mange spør meg når jeg skal finne tilbake til formen jeg hadde. Jeg vil ikke finne den formen. Jeg vil bli bedre og forløse mitt fulle potensial, sier Alli.

Den tidligere MK Dons-spilleren lot det skinne gjennom at han mener han er blitt gjenstand for urettferdig kritikk den siste tiden. For da han fikk spørsmål om han mot West Ham viste kritikerne hva som bor i ham, svarte han dette:

– Du vet aldri, folk mener kanskje jeg spilte dårlig i dag også.

– Han må opp et nivå

Etter kampen fikk også Mourinho spørsmål om Alli. Her la den nyansatte Tottenham-manageren ingenting i mellom.

– Jeg tilbragte noen minutter med ham på treningsfeltet, også utenfor banen. Vi pratet om at den beste Dele må komme tilbake. Han er altfor god til ikke å være på landslaget. Han er altfor god til ikke å være en viktig spiller for Spurs. Han er altfor god til ikke å være en av de aller beste spillerne i verden.

– Han må opp et nivå. Forhåpentligvis får han fortsette nå uten skader og med mer stabilitet når det gjelder det taktiske. Han er fantastisk spiller og det viste han i dag.

– Jeg er glad for at han er seg selv, konkluderte Mourinho etter 3-2-seieren over byrival West Ham.