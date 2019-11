Fra og med onsdagens Champions League-møte med Napoli skal Liverpool spille hele 13 kamper i løpet av en 39-dagersperiode.

– Galskap, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre i Premier League-studio.

– Menneskekroppen er ikke bygget for dette. Det er opplest og vedtatt i de medisinske apparatene og blant managerne, men sånn er det blitt, så de må kompensere med å ha en stor tropp, fantastisk restitusjon og fokus på å ta én kamp av gangen, sier TV 2s ekspert og tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland.

Bekymret for de beste spillerne

I løpet av perioden venter de to avsluttende kampene i Champions League, kvartfinale i Ligacupen, VM for klubblag i Qatar, tredje runde i FA-cupen og viktige kamper i Premier League.

– En ting er det rent fysiske og mentale med å spille en kamp, men all reisingen og alt annet kommer i tillegg. Man vet selv hvor vanskelig det er å sove etter en kamp. Hvis du da skal tidlig opp for å reise, eller du må fly om natten for å rekke dit du skal … Alle disse tingene spiller inn, sier Myhre.

– Den største bekymringen min er at de beste spillerne blir skadet, for da får du ikke se de beste spillerne fordi det er rovdift. I tillegg har det vært landslagspause, så det har vært spilt landskamper for de fleste spillerne, så det er et altfor tøft program for de beste, men pengene rår, fortsetter han.

Ekspertene mente Liverpool-spillerne så slitne ut mot Crystal Palace lørdag, men serielederne dro i land seieren etter et sent mål av Roberto Firmino.

Hangeland: – Bare til å le av

Liverpool-manager Jürgen Klopp har flere ganger tidligere kritisert kampbelastningen, og da han før kampen mot Crystal Palace ble spurt Liverpool hadde kommet godt ut av landslagspausen, svarte tyskeren:

– Bortsett fra Dejan Lovren, James Milner og Adam Lallana var spillerne spredt over hele verden. De er ikke pause. I en pause gjør du ingenting, men de spiller alltid fotball. Det er bare hvis de er syke eller skadet at de ikke spiller. Det er slik det er, så det er ikke noe å klage på, uttalte Klopp.

Klopp får støtte av TV 2s fotballeksperter.

– Ordet «landslagspause» er bare til å le av for disse guttene. Det er aldri pause, sier Hangeland.

– Den største utfordringen for Klopp er at han ikke får jobbet med laget og ikke forberedt seg til kampen. Det er bare for Klopp å krysse fingrene for at spillerne ikke spiller for mye og ikke blir skadet, så de har elleveren noenlunde intakt når det braker løs igjen, sier Myhre.