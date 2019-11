Crystal Palace - Liverpool 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Liverpool måtte slite for seieren borte mot Crystal Palace. Etter at Wilfried Zaha hadde utlignet til 1-1 få minutter før, satte Roberto Firmino inn den avgjørende 2-1-scoringen.

– Dette er ikke mestertakter, men samtidig er det det. Gjennom en hel sesong vil det være svingninger, men ikke i resultat. De henter seieren på en dag de er milevis fra toppnivået og Mohamed Salah ikke er med, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Det er en styrke, og den styrken gir en enorm tro på at det endelig kan skje, fortsetter den tidligere Premier League-stopperen.

Dermed er det fortsatt åtte poeng ned til Leicester for Liverpool, som kun har avgitt to poeng denne sesongen. Det er tolv poeng ned til Manchester City før de regjerende mesterne får besøk av Chelsea lørdag kveld.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var i ferd med å kaste inn Mohamed Salah i sluttminuttene, men egypteren ble sittende på benken etter 2-1-scoringen.

Palace-scoring annullert etter VAR

Liverpool ble stemplet som både «tannløse» og «ikke på nivå» av TV 2s fotballekspert Brede Hangeland etter en førsteomgang der Crystal Palace var best og skapte sjansene.

Bare et par minutter igjen av omgangen var det også en ball i nettet bak Alisson Becker. James Tomkins headet inn et hjørnespark på bakerste stolpe og jublet vilt for det stopperen trodde var ledermålet.

men etter en VAR-sjekk valgte dommer Kevin Friend å annullere scoringen på grunn av en dytt på Dejan Lovren fra Jordan Ayew på corneren.

– For meg er det ikke filming, men det er overspilling. Lovren utnytter situasjonen, så dommeren blir oppmerksom, sier TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Stolpe, stolpe, inn

Tidlig i andre omgang fikk Sadio Mané muligheten han trengte for å sende Liverpool i ledelsen. Et innlegg fant veien til senegaleseren, som sendte av gårde en avslutning som gikk i begge stolpene, før den skrudde inn til 1-0.

Liverpool kjørte på etter ledermålet, og etter 65 minutters spill fikk Roberto Firmino en enorm sjanse da han ble spilt fri inne i 16-meteren og tuppet ballen fra ti meter, men en meget god redning av Vicente Guaita hindret gjestene fra Merseyside i å gå opp i 2-0.

Palace-manager Roy Hodgson kastet inn Christian Benteke, som var med på å sette fart på vertene. Han gjorde forarbeidet før Wilfried Zaha kunne sette inn 1-1-utligningen etter 82 minutters spill på Selhurst Park.

Men bare tre minutter senere fikk Liverpool et hjørnespark som endte med at Roberto Firmino kunne banke inn seiersmålet til 2-1 for Liverpool.