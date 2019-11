Audun Lysbakkens SV Sstormer fremover på meningsmålingene, og bortsett fra Sp er det ingen partier som gikk mer fram på forrige måling. På målingen som kom på fredag gikk både SV og Sp frem 1.9 prosent. Det gjør at SV totalt har 8.3 prosent totalt.

Ny slagplan

Under SVs landsstyremøte lørdag vedtok et samlet SV-styre en slagplan for hvordan de vil samle den rødgrønne siden.

– Vi vil at de fem partiene i opposisjonen skal samles om et tydelig alternativ til dagens regjering. Vi bør finne sammen, slik at vi kan skape forandring sammen. Folk ønsker handling mot klimakrisen og sentraliseringen, og folk vil se en kraftfull politikk for å få ned forskjellene i det norske samfunnet, sier SVs partileder, Audun Lysbakken.

Vil samle partiene

Sentralt i partiets plan er å få på plass en felles politisk plattform.

– En felles politisk plattform vil gjøre at vi kommer i gang med å planlegge den politiske snuoperasjonen som kan få forskjellene ned, stoppe sentraliseringen og bekjempe klimakrisen, sier Lysbakken.

Partilederen at partiene på rødgrønn siden trenger raushet og må samarbeide.

– Ingen må utelukke hverandre. Ingen må utelukke seg selv. Og ingen må åpne for heller å velge borgerlige partier, sier Lysbakken.

Partilederen tror partiene må finne sammen før valget for å få til en kursendring.

– Hvem som skal sitte i en ny regjering får forhandlinger etter valget avgjøre, men hele opposisjonen bør finne sammen i en rødgrønn allianse for å få en ny regjering på plass. Alle fem partier har et ansvar for å gripe den store muligheten vi har til en kursendring for landet, sier Lysbakken.