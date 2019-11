Didrik Tønseth var sterkest av alle på 15 km klassisk på Beitostølen lørdag. Trønderen var 19 sekunder bedre enn Johannes Høsflot Klæbo.

Det gir selvtillit inn mot verdenscupåpningen i Ruka om en uke. Der må Tønseth helst være best av de norske løperne for at drømmen om å løpe terreng-EM i Portugal skal gå i oppfyllelse.

– Kan løpe om sommeren

Tønseths problem er at terreng-EM krasjer med verdenscuphelgen på Lillehammer. Lagkompisene liker dårlig at Tønseth prioriterer EM foran verdenscup.

– Det synes jeg ingenting om. Han må gå skirenn hvis han vil være på landslaget. Han kan løpe hvis han vil det, men da må han slutte på landslaget. Man kan ikke droppe Lillehammer for å løpe terreng-EM. Jeg håper ikke han gjør det. Han kan løpe om sommeren, sier Emil Iversen.

– Helt ærlig synes jeg han skal gå på ski så lenge han er best til det. Løpe kan han gjøre senere i livet, legger Martin Johnsrud Sundby til.

Tønseth bryr seg ikke om kritikken.

– De gutta vet ikke hva løping er. Hvis du har sett Sundby og Iversen løpe... De har ikke knekt koden.

Kan få konsekvenser

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum holder terreng-EM-døren åpen dersom Tønseth gjør det bra i Ruka, men advarer om at prioriteringen kan få konsekvenser i fremtiden.

– Argumentet mitt, og det som kanskje veier tyngst, er at jeg ønsker å se ham i et lengre løp med tanke på senere mesterskap. Vi går ikke så mange lange løp. Da jeg vraket han i VM var det fordi jeg ikke hadde sett ham prestere godt i lange løp. Det kommer et langt løp på Lillehammer. Da håper jeg han benytter den anledningen til å vise meg at han ønsker å gå en tremil eller femmil i mesterskap i årene som kommer.

– Du vil ikke at han skal løpe terrengløp?

– Jeg vil at han skal gå tremil på Lillehammer, svarer Nossum kontant.

Hevder han har knekt koden

Tønseth mener han har knekt en kode i lengre løp nå.

– Jeg rundet av sesongen med en god femmil på Lygna. Problemet mitt er at jeg har gått tom hver gang i lange løp. Jeg har trent ganske tøft på det i høst, og det har gått bra. Jeg tror jeg skal stå lange løp bedre i år, sier han.

I tillegg til å løpe er Tønseth en ivrig ishockey-spiller. Det er heller ikke spesielt populært hos landslagstreneren.

– Nossum ranker det nederst. Jeg fikk klar beskjed om at det var siste trening. Før mai måtte jeg være ferdig. Men jeg synes det er veldig god trening. De tøffeste øktene rent pulsmessig er hockey-øktene. Vi spiller sju perioder på tjue minutter. Man kan selvfølgelig bli skadet, for vi er elendige. Vi har spilt tre kamper. Vi har vunnet to kamper og tapt én. Vi spiller mot Ving jenter 16. Der har vi én seier og ett tap. Til våren skal vi spille den tredje kampen, sier Tønseth.