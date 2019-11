Mourinho brøt marerittrekke

West Ham - Tottenham 2-3

José Mourinho er tilbake, og det med et smell. Portugiseren tok over Tottenham onsdag morgen og lørdag ettermiddag ledet han de liljehvite til deres første borteseier i ligaen siden 20. januar.

Tottenham overkjørte tidvis byrival West Ham på London Stadium. Nord-London-klubben ga naboene fra øst juling fra start og ledet lenge 3-0.

Men det ble spenning på slutten. De virket å gå tom for krefter på slutten, men vant til slutt helt fortjent 3-2.

– Det ble hektisk på slutten. Men dette var starten Mourinho hadde håpet på. Det handler om å vinne fotballkamper. De vinner fortjent. Det blir 3-2 på slutten der, men jeg føler at Tottenham aldri var truet, sier ekspert Petter Myhre.

Mourinho: – Jeg var glad i en time

Og José Mourinho var stort sett veldig fornøyd med kampen.

– Jeg var veldig glad i en time. Vi tok med oss inn i kampen ting vi pratet om. Jeg var veldig glad, og vi hadde mulighet til å sette inn 4-0 og drepe kampen.

– Vi er heldige fordi jeg har så mye erfaring i Premier League. I pausen sa jeg til spillerne at selv om vi scorer 3-0, vil kampen bli åpen idet vi kommer til det 85. minutt, og jeg tror de forsto det.

Han var ikke nevneverdig bekymret over at West Ham fikk score to mål på tampen.

– De siste tjue minuttene... Spillerne er slitne, folk kommer tilbake fra landslagsoppdrag. Alle følelsene... Miste manageren og få en ny en. Begynne å jobbe med meg. Prøve å vise hva de kan. Jeg prøvde å bruke min erfaring og kontrollere følelsene og intensiteten deres på trening, men for dem som kom tilbake fra landsoppdrag var det over terskelen. Så det var trøtthet. Helt tydelig trøtthet de siste tjue minuttene, sier Mourinho til BT Sport.

– Jeg likte virkelig godt våres første 60 minuttene. Det viktigste i dag var ikke å vinne 4-0, men å vinne en kamp. Guttene er lykkelige, og det var det jeg ønsket i dag.

Dele Alli legger ikke skjul på at det har vært tøft denne uken etter at Mauricio Pochettino fikk sparken.

– Det har vært en tøff uke for oss følelsesmessig. Vi har tilbragt lang tid med Poch, og jeg er sikker på at vi alle sammen ble sjokkerte og veldig triste da vi fikk nyheten. Men vi har en jobb å gjøre, vi må gå ut og levere for klubben og fansen, sier Dele Alli som hadde en svært god kamp.