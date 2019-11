Supertalentet Helene Fossesholm (18) er spådd en lysende fremtid i langrenn, men det er langt fra sikkert at hun velger å gå i fotsporene til Therese Johaug.

Fossesholm er nemlig også en av verdens beste terrengsyklister på juniornivå. Hun tok bronse i junior-VM i slutten av august.

18-åringen har ennå ikke bestemt seg for hvilken sport hun skal satse på.

– Jeg må svare like kjedelig som alltid: Det har jeg ikke peiling på, smiler Fossesholm.

– Det er klart jeg vil bli verdens beste langrennsløper, men jeg vil også bli verdens beste terrengsyklist. Det er et dilemma, legger hun til.

Må gjøre et valg

Fossesholm ble nummer tre i lørdagens renn, ett minutt og 13 sekunder bak Therese Johaug. Hun var to minutter og 16 sekunder bak Johaug på tilsvarende distanse i fjor.

Landslagstrener Ole Morten Iversen bekrefter at det er uaktuelt å la Fossesholm gå verdenscupåpningen i Ruka. Han mener Lillehammer peker seg ut som en fin helg for Fossesholm.

Iversen er klar på at Fossesholm må gjøre et valg for å nå verdenstoppen på seniornivå.

– Hun har sagt selv at hun må gjøre et valg på et tidspunkt. Så langt har det gått greit å kombinere. Men hvis du ønsker å bli verdens beste langrennsløper, som jeg håper hun vil, er det ikke mulig, sier Iversen.

– Tipper hun bikker over til langrenn

Treneren har ingen planer om å blande seg inn i den avgjørelsen, men tror 18-åringen til slutt faller ned på langrenn.

– Det må komme innenfra. Det må hun finne ut av selv. Når hun får være med oss, gå gode skirenn og hevde seg i seniorsammenheng, tipper jeg hun bikker greit over til langrenn. Jeg håper det, sier Iversen.

Fossesholm sier hun ikke har satt en dato på når en eventuell avgjørelse blir tatt. Foreløpig trives hun svært godt med å gjøre begge deler.

– Til syvende og sist er det jeg som bestemmer. Det valget blir tatt ut fra hva jeg trives best med der og da og i fremtiden, sier hun.