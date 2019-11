Da hun var ung, drømte Marthe Myhre (34) om å bli verdens beste langrennsløper.

– Jeg så opp til jentene på landslaget. Kristin (Størmer Steira) var et av forbildene mine. Fordi hun alltid var blid, virket snill og var veldig god på ski. Jeg husker at jeg begynte å sammenligne meg med idolene mine, forteller Marthe Myhre.

Dette skjedde mens Myhre var 14-15 år. Hun var ingen barnestjerne, men begynte etter hvert å bli ganske god.

– Ok, tenkte jeg, hvis jeg kan bli litt lettere, så kan det tenkes at jeg går litt fortere. Og det virket litt til å begynne med.

– Men så mistet jeg kontrollen. Jeg var absolutt ikke stor av størrelse og hadde ingenting å gå på med tanke på å slanke seg. Kiloene «rant» av meg. Etterhvert fikk jeg hjelp, men da hadde jeg allerede kommet så lavt i vekt at det var vanskelig å snu.

– Hva skjedde så?

– Jeg havnet på sykehus. Jeg veide jo bare 29 kilo.

– 29 kilo?

– Ja. Det er vel litt tilfeldigheter at jeg står her og prater om denne historien.

ADVARER: Marthe Myhre jobber for at andre ikke skal gjøre samme feil som henne. Foto: TV 2

Hun håper at hennes skrekkhistorie kan få unge jenter - og gutter - til virkelig å tenke seg om når det det gjelder slanking.

– Jeg håper, jeg ønsker, jeg ber om at vi må få mer åpenhet. Det er for mye hysj-hysj. Vi må bli ferdig med at det er skam å snakke om kropp, vekt og mat. Dersom flere hadde turt å si at nå har jeg ikke helt kontroll, og jeg har det ikke bra, så tror jeg at det er lettere å få hjelp fra alle hold. Og jo før du får støtte, jo større er sjansen for å bli frisk, sier hun.

FRA SAMME STED: Marthe Myhre og Ingvild Flugstad Østberg er begge fra Gjøvik. Myhre fikk alvorlige spiseforstyrrelser. Østberg meddelte torsdag at hun har fått startnekt da hun ikke oppfylte alle krav i helseattesten. Foto: Privat

Marthe Myhre forteller at hun har det ganske bra i dag. Men hun er innstilt på at hun må leve med sykdommen resten av livet.

– For meg vil nok spiseforstyrrelser henge ved meg som en skygge, men jeg tror at jeg kan leve et ganske normalt liv.

Selv om hun etter det som skjedde i tenårene har klart å hevde seg i idrett, både langrenn og lange løpsøvelser som maraton (flere NM-gull på maraton), så blir hun aldri ferdig med forsøket på å ta en snarvei.

– Jeg har angret nesten hver dag, og det er ikke å ta i. Jeg har ingen andre å skylde på enn meg selv, fordi jeg hadde det trygt og godt på alle måter. Jeg hadde alle muligheter til å gå en annen vei, avslutter hun.