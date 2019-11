Therese Johaug var like suveren som vanlig på 10 km klassisk på Beitostølen lørdag. Hun gikk litt over et minutt raskere enn Heidi Weng.

De øvrige landslagsløperne endte langt over to minutter bak Johaug. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (11. plass), Kari Øyre Slind (12. plass) og Ragnhild Haga (15. plass) var langt fra fornøyde i målområdet.

Øyre Slind har bestemt seg for å droppe verdenscupåpningen i Ruka. Hun tar et utradisjonelt grep for å få overskuddet tilbake.

– Plan A er Netflix og chill. Jeg må hente litt overskudd og legge føttene høyt. Det blir Lillehammer og forhåpentlig Davos, smiler hun.

For de som ikke er klar over det: Urban Dictionairy beskriver «Netflix og chill» som et uttrykk for å invitere noen hjem (fortrinnsvis partner) for å ha sex med Netflix på i bakgrunnen.

Øyre Slind kjente tidlig at hun ikke hadde dagen på Beitostølen.

– Det var drittungt. Jeg gikk rævva på ski og hadde en dårlig dag, sier hun.

Vil unngå lapskaus

Landslagsløperen fikk signaler tidligere i uken på at noe ikke var som det skulle.

– Jeg har trent bra frem til denne uken. Jeg kjente på mandag og tirsdag at jeg var helt ferdig. Nå har jeg sluppet opp på treningen nå. Jeg har ikke noe overskudd. Jeg bestemte meg rett før helgen at jeg bare går to renn, forteller hun.

Den avgjørelsen er hun glad for.

– Kanskje det er bedre mentalt. Da slipper jeg å gå rundt og kjenne på hvor dårlig det er. Det blir mye skirenn. Jeg har lyst til å prioritere de skirennene jeg har tro på at jeg kan gå fort i. Hvis ikke blir det lapskaus av alt, sier Slind.

– Søndagstur

Ragnhild Haga var også skuffet etter 10-kilometeren.

– Jeg følte jeg var ute på tur. Søndagstur har man ikke tid til på Beitosprinten, sier Haga, som har opplevd mye motgang etter at hun tok OL-gull i 2018.

– Det er et par år siden jeg hadde konkurranse-godformen, men jeg har hatt gode økter på snø før sesongen. Jeg håper jeg er bedre enn dette. Hvis ikke tror jeg at jeg må finne på noe annet, sier Haga.

Trener Ole Morten Iversen sier han sitter igjen med en blandet følelse etter lørdagens renn.

– Det er ingen overraskelse at Helene Fossesholm er på pallen. En del av de andre jentene er altfor langt bak. Det er ikke bekymringsfullt, men det er litt dårligere enn forventet, sier Iversen.