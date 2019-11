Mann (22) tiltalt for å ha drept sin fetter under masseslagsmål i Bergen

CIRCLE K: På denne bensinstasjonen ble 28 år gamle Said Bassam Chataya drept i februar. Foto: Marit Hommedal

En 22 år gammel mann er tiltalt for å ha knivdrept sin 28 år gamle fetter under et masseslagsmål ved en bensinstasjon i Bergen i februar.