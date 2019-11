Julebordsesongen er i gang og det skaper store utfordringer for de som jobber på AMK-sentralen og i ambulansetjenesten.

– I julebordsesongen opplever vi flere fallskader, flere voldshendelser og flere som blir funnet døddrukne utendørs, sier Øyvind Østerås, avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling på Haukeland sykehus.

På Haukeland får de til vanlig rundt 300 henvendelser hver helg. Forrige helg steg dette antallet til 386.

Full og forvirret

Julebordsesongen fører ikke kun til flere skader, men også til kaotiske og forvirrende nødanrop til AMK-sentralen.

– Når det er rus med i bildet, som det ofte er på julebord, tar hver nødsamtale lenger tid, sier Østerås.

Avdelingssjefen sier at det ofte er vanskelig å forstå hva som har skjedd og hvilken alvorlighetsgrad situasjonen har når den som ringer inn er beruset. I tillegg er det ofte flere på julebordet som ringer inn til AMK-sentralen om den samme hendelsene.

– Dette er veldig krevende for operatørene som sitter på AMK-sentralen, sier Østerås.

Lenger ventetid

Når operatørene i AMK ikke klarer å avklare hvor alvorlig en henvendelse er må de sende en ambulanse for å avklare situasjonen. Det betyr at også ambulansene opplever et større trykk i julebordsesongen.

UTFORDRENDE: Øyvind Østerås sier at julebordsesongen gjør jobben til de på AMK-sentralen mer utfordrende. Foto: TV 2

– Vi må bruke ambulanse på en del oppdrag som kunne vært løst på en annen måte, sier Østerås.

Vanligvis klarer operatørene i løpet av samtalen å vurdere hva som er riktig respons for pasienten. Østerås forteller at det ofte innebærer å be noen ta en drosje til legevakten eller bli kjørt hjem.

Fulle folk og økt antall henvendelser i julebordsesongen gjør det derimot vanskelig å vurdere pasientene over telefon. Østerås sier at dette fører til lengre ventetid på ambulanse.

– VI forsøker til en hver tid å prioritere det oppdraget som haster mest.

Ikke bare i Bergen

Det er ikke bare Hordaland universitetssykehus som opplever en økning i henvendelser og skader i julebordsesongen.

– Vi ser tilsvarende tall fra AMK i Oslo, sier Østerås.

I Oslo opplevde de i fjor nærmest en dobling i antall henvendelser i helgene før og i desember.

Østerås sier at de ikke kan finne en annen fellessnever til den store økningen enn at det er julebordsesong.

– Pass på

Østerås forteller at rus er en stor faktor til at det blir flere skader i julebordsesongen. Han ber derfor folk være ansvarlige når de drikker.

– Når man er veldig beruset i byen, midt på natten, medfører det en risiko. Man kan bli utsatt for vold og man kan falle og slå seg, sier Østerås.

Østerås håper også at folk kan bli flinkere til å ta vare på hverandre.

– Pass på kollegaen din, sørg for at alle kommer seg trygt hjem og ha det gøy på julebord.