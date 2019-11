Helene Marie Fossesholm er født i 2001 og har to år igjen som junior, men viste allerede lørdag at hun kan bli å regne med i verdenscupen allerede denne sesongen.

– Det var blytungt, ass. Men jeg hadde skikkelige gode ski, sier 18-åringen til NRK rett etter målgang.

Stortalentet, som i fjor ble tilegnet kallenavnet «Den nye Bjørgen», knuste mer rutinerte og meritterte løpere som Ragnhild Haga og Jessica Diggins og havnet til slutt på en imponerende 3. plass.

– For en løper Norge er i ferd med å få, sa en ekstatisk Jann Post i NRKs kommentatorbod da Fossesholm krysset mållinjen.

Therese Johaug var som ventet overlegen, og ledet mer eller mindre fra første stavtak. Hun vant ett minutt og tre sekunder foran Heidi Weng, og 1.13 foran Fossesholm.

Etter løpet var Johaug svært imponert over sin tretten år yngre lagvenninne.

– Det er helt rått. Hun har tatt store steg. Det blir veldig spennende å følge utviklingen hennes i år. Kjekt å se at det gror under oss, sa 31-åringen til NRK.

Og det er ingen tvil om at Fossesholm er under utvikling. I fjor på samme tid og samme distanse havnet hun på 11. plass. To minutter og 16 sekunder bak Johaug. På bare ett år har hun dermed skrelt bort over ett minutt av avstanden opp til Norges suverent beste kvinnelige langrennsløper.