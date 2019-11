En aldrende mann kommer bort til oss mens vi er ute på opptak i Hongkong. Han har noe på hjertet som han vil dele med oss.

– Politiet er altfor voldelige. Det er de som er opprørerne, sier Michael Tang høyt til TV 2.

Andre forbipasserende stopper opp for å høre hva han har å si, men snart 70 år gamle Michael bryr seg ikke om det. Han er rett og slett altfor sint.

– Jeg er veldig sint! Jeg er ikke en ungdom, jeg er 69 år, snart 70. Jeg er på de unges side.

Gateslagene, som startet da studenter okkuperte Polyteknisk universitet forrige helg, har sørget for at mange eldre mennesker har fått sympati for de unge demonstrantene. De mener politiet gikk alt for hardt frem. Samtidig er de sinte på myndighetene i Hongkong og mener de burde ha grepet inn.

Michael Tang (69) støtter demonstrantene. Foto: TV 2

– Under valget skal jeg stemme på en kandidat som støtter demokratibevegelsen, sier Michael før han haster videre.

Raser mot demonstrantene

I det Michael forsvinner rundt hjørnet kommer nok en mann bort til oss. Også han har noe på hjertet. Han er opprørt, men ikke på grunn av politiet. Han er sint på demonstrantene.

– De som ødelegger og vandaliserer er bare opprørere. De er rett og slett terrorister, sier turistguiden Tim.

Fakta om uroen i Hongkong Et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, utløste masseprotester i Hongkong 9. juni 2019.



Lovforslaget ble offisielt trukket tilbake 23. oktober, men protestene har fortsatt.



Demonstrantene er kritiske til Beijings innflytelse over Hongkong og krever større frihet. De krever også at Hongkongs leder Carrie Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates.



1. oktober ble en demonstrant for første gang skutt og såret med skarp ammunisjon.



31. oktober ble det lagt fram tall som for første gang viste at økonomien er i resesjon. Den politiske uroen i byen blir trukket fram som en forklaring, i tillegg til den pågående handelskrigen mellom Kina og USA.



En student som falt ned fra en bygning forbindelse med en demonstrasjon 4. november, døde få dager senere. Han var den første studenten som døde siden demonstrasjonene startet.



I november har situasjonen spisset seg til. I begynnelsen av måneden angrep en mann væpnet med kniv en politibetjent og flere personer på et kjøpesenter, og den Kina-vennlige folkevalgte Junius Ho ble angrepet med kniv under en uke etter.



En demonstrant ble kritisk skadd etter å ha blitt skutt under sammenstøt 11. november.



18. november omringet opprørspoliti Hongkongs polytekniske universitet mens over 1000 personer, blant dem tenåringer, satt på innsiden. Politiet brukte tåregass og vannkanoner mot demonstranter som forsøkte å rømme, mens demonstrantene kastet bensinbomber mot politiet.



Kilder: NTB, AFP, AP



Demonstrasjonene har pågått i snart et halvt år. Og jo mer voldelige de blir, jo dypere splittelse skaper de blant befolkningen. Tim er raser. Som så mange andre i Hong Kong opplever han at levebrødet hans ødelegges på grunn av konflikten. Halvparten av turistene som kommer til byen har forsvunnet.

– Restauranter, hoteller og moteller stenger stadig vekk ned. De går konkurs, de mister inntektene for det kommer ingen turister til Hongkong lenger, hevder Tim.

Tim vil at politiet skal gå hardere til verks for å gjenopprette ro og orden.

Og han håper demonstrantene til slutt får strenge straffer.

– En dag vil de betale prisen for det de har gjort, sier Tim.

– Det er forferdelig

TV 2 reiser til en av de mest populære turistattraksjonene i Hongkong, Victoria Peak. Vanligvis er det trangt om plassen her oppe. Turister fra hele verden er innom her, men nå er det godt med plass.

Vi møter spanske Rocio Blasco. Hun har fått besøk av to venninner fra Spania, og vil vise dem den fantastiske utsikten som er her oppe.

TURISTER: Rocia og venninnene nyter utsikten fra Victoria Peak. Foto: Bent Skjærstad/TV 2

Universitetslektoren Rocio har bodd i Hongkong i 30 år, og hun er sjokkert over det som skjer i byen.

– Det er forferdelig! I alle årene jeg har bodd her har jeg følt at menneskene her er veldig tolerante og lovlydige. Jeg er veldig overrasket over at det har gått så langt, sier Rocio.

Hun ser ingen snarlig løsning på kaoset byen opplever, og synes rett og slett synd på de som bor i byen.

– Jeg er utlending, og jeg kan bare reise hvis det blir for ille. Men de som bor her har ikke noe annet valg en å bli, sier Rocio.