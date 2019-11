Slik slanker de seg før viktige renn

TV 2 kan røpe at herreløperne er ganske kreative.

– Jeg lærte om den "frokost-trimmen" av Didrik (Tønseth). Det handler om at det eneste du har i deg er en kopp kaffe før du stikker på langtur som normalt varer tre-fire-fem timer. Og det eneste vi har med oss er vann.

Tidligere landslagsløper Chris Jespersen brukte dette "slankemiddelet" senest foran årets sesongåpning på Beitostølen. Han gjør det heller ikke hver dag. På dager med hardøkter er det frokost.

– Jeg gikk vel ned fire kilo på tre uker, forteller Jespersen.

– Hvordan reagerer kroppen på en slik påkjenning? Hender det at dere "går tomme" - at kroppen ikke orker mer på grunn av næringsmangel?

– Nei, det pussige og kanskje litt overraskende er at dette faktisk fungerer veldig bra. Du går faktisk lettere tom hvis du har spist frokost. Det er i alle fall min erfaring, forklarer Chris Jespersen.

Også løperne på dagens landslag er bevisst på å være i "matchvekt". En av dem er rutinerte Martin Johnsrud Sundby:

– Jeg vet at skal jeg være på mitt beste så må også vekta være "rett". Jeg har i flere år "tunet" vekta inn mot for eksempel Tour de Ski, sist vinter gjorde jeg det også før VM?

– Og "tunet" forstår jeg med å gå ned litt i vekt?

– Ja, dette er for meg en god formel for å toppe formen: knallhard trening, fornuftig "tunet" næring i forhold til høyde, vekt og muskulatur. Det mest vesentlige er å ikke tape muskelkraft. Da er man sjanseløs.

– Hva gjør du for å "tune" vekta?

– Jeg er over middels glad i bakervarer og snop. Jeg kutter det for å komme i matchvekt. Jeg ser på meg selv som et ålreit forbilde på tross av dette her, sier Sundby, og legger til:

– Jeg veier ganske mye, men har likevel gått rimelig fort på ski. Jeg føler at jeg har et ekstremt balansert forhold til vekt. Men samtidig skal jeg opp og ned mange høydemeter i løpet av et renn, og jeg kan ikke ha for mye å drasse på.

– Som utøver er jeg nødt til å være "preppa". Jeg er nødt til å være godt nok ernært i forhold til å tåle trening og respondere på trening. Jeg kan ikke underernære meg. Det er en risikosport med tanke på prestasjonen, men jeg kan som sagt heller ikke ha for mye å drasse på i konkurranser.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum kjenner selvsagt til "frokosttrimmen" som Jespersen beskriver: