Kvinnen ble hentet opp av overflatereddere fra brannvesenet, og det er iverksatt førstehjelp, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 22.10, og klokken 22.40 hadde vi overflatereddere i vannet. Ikke lenge etterpå meldte de om funn, og at vedkommende var på land, sier operasjonsleder Truls Fjeld til TV 2.

– Den voksne kvinnen er nå under transport til sykehus, men vi får ikke helikoptere til stedet på grunn av været. Hun kjøres derfor med ambulanse til et sted helikopteret kan lande.

Kvinnen mottar nå livreddende førstehjelp. Fjeld sier at hendelsen har skjedd ved en brygge og at alt tyder på at det var en ulykke.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge opplyser klokka 00.32 at kvinnen flys til Ullevål sykehus i Oslo med et redningshelikopter fra basen i Rygge.

Operasjonslederen sier at kvinnens pårørende er varslet.