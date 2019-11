På Anti-Defamaion Leagues toppmøte om antisemittisme og hat i New York torsdag, ble skuespiller og komiker Sacha Baron Cohen tildelt organisasjonens internasjonale lederskapspris.

I den anledning holdt han en omfattende tale hvor han gikk til angrep på Facebook og andre sosiale medier-plattformer. Det melder The Guardian.

Kritikken dreide seg om at plattformene muliggjør spredning av hatefulle ytringer og feilinformasjon.

Cohen stilte som seg selv under talen - ikke som en av de satiriske karakterene vi er vant til å se han som.

– Hatforbrytelser vokser, i likhet med morderiske angrep på religiøse og etniske minoriteter, sier han.

Han hevder at hatet og volden blir tilrettelagt av en håndfull selskaper som sammen utgjør «den største propagandamaskinen i historien». Videre argumenterer han for at Facebook ikke krever sannhet av politiske annonser.

– Hvis du betaler dem, ville Facebook kjøre på med alle politiske annonser du ønsker, selv om de består av løgn. Hvis Facebook fantes på 1930-tallet, ville de latt Hitler publisere en 30-sekunders annonse om «den endelige løsningen», sier han.

Cohen hevder algoritmene plattformene er avhengige av, bevisst forsterker typen innhold som holder brukerne engasjert. Historier som utløser forargelse og frykt.

– Grunnen til at falske nyheter overgår ekte nyheter, er at løgner sprer seg raskere enn sannhet. Som en overskrift sa det: bare tenk på hva Goebbels kunne ha gjort med Facebook, sier han.

Videre kritiserte han Facebooks beslutning om å ikke fjerne holocaust-benektere.

– Vi har millioner av bevismateriale for holocaust - det er et historisk faktum. Og å benekte det er ikke bare en tilfeldig mening. De som fornekter holocaust har som mål å engasjere andre, sier han.

Cohen ba også om at slike plattformer skal holdes ansvarlig for innholdet. Han foreslår at de skal følge de grunnleggende standarder og praksiser som aviser, magasiner og TV-nyheter gjør hver dag.

– Det er på tide endelig å kalle disse selskapene for hva de egentlig er - de største utgiverne i historien, sier han.

Internettselskaper kan nå holdes ansvarlig for pedofile som bruker nettstedene for å nå barn. Cohen ønsker å ansvarliggjøre de for folk som bruker nettstedene for å gå inn for massemord mot barn på grunn av rase eller religion.

– Kanskje ikke bøter er nok. Kanskje det er på tide å fortelle Mark Zuckerberg og administrerende direktører i disse selskapene: Dere har allerede tillatt en utenlandsk makt å blande seg inn i valget vårt, dere har allerede lagt til rette for et folkemord i Myanmar, gjør det igjen og gå i fengsel, sier han.

Talen i sin helhet kan leses her.