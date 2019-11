Nordmannen startet på benken, men ble byttet inn etter en time. 12 minutter før slutt ble han spilt fri innenfor 16-meteren og banket inn vinnermålet.

– Jeg var litt skuffet og overrasket over at jeg ble benket, da jeg har spilt nesten alt fra start. Det var en fin revansj, sier Fredrik Gulbrandsen til TV 2.

Med seieren klatrer Gulbrandsen og Basaksehir opp på toppen av tabellen i Tyrkia.

I tillegg påførte nordmannen Galatasarays første hjemmetap på 41 kamper og 930 dager.

– Jeg fikk vite det nå etter kampen, det er gøy det, men det viktigste er at vi vant kampen. Men jeg er veldig fornøyd med det, sier han.

Har fått ny posisjon på banen

I Tyrkia har 27-åringen scoret tre ganger og slått en målgivende pasning hjemlig liga denne sesongen. Etter overgangen i sommer kan han fortelle at han stortrives med sin nye hverdag.

– Det har vært en ny opplevelse og ny kultur, men jeg trives veldig godt i klubben og i Istanbul. Jeg har fått en litt mer uvant posisjon der jeg er mer kant enn spiss, men det har gått bra i den rollen, forteller Gulbrandsen.

Den tidligere Molde og RB Salzburg-spilleren forteller at han fremdeles kunne tenke seg å spille på landslaget og bli vurdert i sin nye posisjon.

– Jeg har egentlig sluttet å snakke om det, men som alle andre har jeg jo ambisjoner om å spille for landslaget. De får gjøre den vurderingen de gjør, så får jeg bare gjøre så godt jeg kan her for å være med i den diskusjonen, forteller 27-åringen.

Spiller med tidligere superstjerner

I Basaksehir har nordmannen blitt lagkamerat med store profiler som Arda Turan (tidligere Barcelona), Robinho (tidligere Real Madrid og AC Milan) og Gael Clichy (tidligere Manchester City) for å nevne noen.

– Det var litt spesielt i starten og det å bli kjent med dem, men jeg tenker ikke så mye over det nå lengre. De er vanlige folk som alle andre. Jeg tror kanskje jeg kommer til å tenke mer over det når jeg gir meg med fotballen, å se tilbake på hvem jeg har spilt med, sier Gulbrandsen.

– Man ser jo på trening hvilke kvaliteter de har, at de har spilt på topp nivå. Turan mister ballen sjelden og ferdighetene til Robinho har alle sett i Real og Milan. Han har en fantastisk teknikk, forteller han.

Istanbul Basaksehir står med 22 poeng etter 12 spilte kamper. Serieledelsen kan riktignok glippe senere i helgen når flere av konkurrentene spiller.

– Vi må fortsette å kjøre på og har som mål om å komme så høyt som mulig på tabellen. Vi har ikke det samme presset på oss som de andre Istanbul-klubbene da vi har litt mindre fans, men da får vi jobbet i ro og mak. Det er jo en fordel for oss, sier Gulbrandsen.