En kvinne i Oregon i USA ble utsatt for vold i sitt eget hjem. Da tok datteren et smart valg.

I frykt for å ringe politiet slik at volden kunne eskalere ytterligere, latet hun som hun skulle bestille pizza, ifølge Sky News.

Hun ringte 911 og sa til operatøren at hun ønsket å bestille en pizza, med risiko for at operatøren ikke skulle forstå at det dreide seg om en seriøs situasjon.

Operatøren Tim Teneyck svarte på nødlinjen. Han informerte først at dette var feil nummer for å be om en pizza.

Datteren fortsatte å insistere på å bestille pizza. Da forstod Teneyck alvoret.

– Jeg forstår deg nå. Er mannen der fremdeles?, spør han.

– Jepp, jeg trenger en stor pizza, svarer hun.

Videre spør han om hun trenger medisinsk hjelp.

– Nei, med pepperoni, svarer kvinnen.

Teneyck svarer deretter at han sender noen til adressen. Det var 14 år med erfaring som gjorde at han forstod situasjonen.

Angriperen ble arrestert, og er siktet for vold i hjemmet.

– Jeg skjønte det fordi hun virkelig holdt seg til pizzahistorien hennes, da innså jeg at det var noe annet som foregikk, sier Teneyck.

Politisjef i Oregon, Micheal Navarre, sier til NBC at han har jobbet i politiet i 42 år. Likevel har han aldri hørt om at noen har ringt og bestilt pizza for å få nødetater til stedet.

Han tror og håper at denne historien kan hjelpe andre i lignende situasjoner, uten at de må risikere livet.

Tenyeck derimot er redd eksponeringen av denne historien vil varsle lovbryterne slik at de forstår hva som foregår.

– I slike faresituasjoner bør man ringe, og så legge telefonen i en posisjon der operatørene kan lytte og hjelpe deretter, sier han.