Norges vei mot en mulig deltakelse er klar. Først venter play off-semifinale mot Serbia på Ullevaal 26. mars. Om Norge vinner den blir det play off-finale på Ullevaal mot vinner av kampen mellom Skottland og Israel.

Nå har Norges Fotballforbund sluppet prisene for kampen mot Serbia.

Den billigste voksenbilletten er på 400 kroner på kortsiden. Den dyreste billetten, som gir plass på langsiden, koster 500 kroner. For barn er prisen 200 kroner.

Prisene har dermed gått opp fra EM-kvalifiseringen, der de dyreste billettene var 400 kroner mot Sverige og Spania.

– Det hadde jo vært hyggelig om de vant folket før de begynte å tenke butikk som skal selge «produkt» igjen, skriver Bjørnar Posse Sandboe, ressursperson i Norsk Supporterallianse, i en tekstmelding til TV 2.

– Altfor dyrt

Også på sosiale medier har personer reagert på de nye prisene.

– Trodde dere hadde lært, NFF. Tilbake til stive priser på landskamp. Er det bluss-bot som skal nedbetales, spør en Twitter-bruker.

– Det er altfor dyrt. Altfor dyrt. Serbia har ikke Messi liksom. Tenker 300-350 kroner er absolutt maks, skriver en bruker.

– Er dere svimle, NFF? 500 kroner for langside og 400 kroner for kortside mot Serbia i mars?!, spør en annen.

Assisterende generalsekretær og økonomiansvarlig i NFF, Kai-Erik Arstad, mener prisøkningen er naturlig.

– Vi har hele tiden sagt vi priser for motstander. Det er en naturlig del av det og man får fortsatt priser for 400 kroner for voksne på kortsiden og 200 kroner for barn, sier Arstad til TV 2.

– Man må tenke på at det er en annen type kamp enn de i kvalifiseringen, sier han videre.

Stor tro på utsolgt Ullevaal

Selv om prisen går opp tror han likevel på et utsolgt Ullevaal i mars.

– Det er ekstremt viktig for oss at vi har den tolvte mann på tribunen og et bra trøkk og støtte på Ullevaal. Det er en så attraktiv kamp at vi har stor tro på at det blir utsolgt. Det er viktig for oss at folk møter opp og støtter Lars og spillerne i kampen om EM-deltakelse, sier Kai-Erik Arstad.

– Så er det slik at vi ikke har lagt oss i det øverste siktet av prisspekteret. Det koster for eksempel mer i cupfinalen. Der koster det 550 kroner og 600 kroner, forteller han.

Endret prisene for ett år siden

Bare for ett år siden fikk NFF kritikk for prisene på landskampene. Da var også prisen 500 kroner på langsiden og 400 kroner på kortsiden.

Etter kritikken ble prisene nedjustert før Nations League-møtene med Slovenia og Bulgaria.

– De to kampene blir helt avgjørende for om vi kan kjempe om en EM-plass gjennom Nations League. Vi ønsker fullt trykk på tribunen, og når tilbakemeldingen fra publikum var at vi priset oss for høyt sist, så ønsker vi nå å gå langt i motsatt retning, sa Kai-Erik Arstad den gang.