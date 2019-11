– Dronningens overkommando har brutt sammen

Trekker seg tilbake

Det var onsdag kveld at det ble klart prins Andrew trekker seg fra alle ofisielle oppdrag i nærmeste fremtid.

I en uttalelse da sa også prinsen at han har dyp sympati med ofrene til Epstein. Han sier også at han er villig til å bistå myndighetene i med etterforskningen av eventuelle lovbrudd, dersom det er nødvendig.

Epstein var tidligere dømt for seksuelle overgrep, og var på dødstidspunktet siktet for menneskehandel og for overgrep mot flere unge jenter og kvinner. Epstein omgikk i mange år kjente politikere og andre kjendiser, blant dem Bill Clinton, Donald Trump – og prins Andrew.

Etter at historiene om Epstein begynte å rulle, har det vært stille fra den britiske prinsen, bortsett fra en uttalelse fra Buckingham Palace i august.

Deres vennskap var godt dokumentert, og i tiden før og etter Epsteins død har det blitt rettet overgrepsanklager også mot prins Andrew, som er sønn av dronning Elizabeth.

Varsler intervju

BBC annonserte fredag at de 2. desember skal sende et intervju med Virginia Giuffre, som har kommet med påstander om at prins Andrew er en overgriper som tvang seg til å ha sex med henne tre ganger da hun var 17 år gammel.

Prins Andrew har selv nektet for dette, og også for å ha vært på de påståtte stedene der dette har skjedd, til tross for at det finnes bilder av de to sammen.