Klokken 16.10 fikk politiet melding om to estlendere på Oslo lufthavn som var for fulle til å bli med flyet de skulle være med.

– En person på Gardermoen ble vurdert som at han ikke var i stand til å ta vare på seg selv. Når politiet kom til stedet fant de ut at hele reisefølget han var med var godt beruset. To menn ble sendt i drukkenskapsarrest, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Trond Lorentzen til TV 2.

Den ene av de to mennene motsatte seg derimot politiet og gikk til angrep.

– Den ene estlenderen sparket til en polititjenesteperson, og forsøkte å skalle ned politiet. Han ble derfor pågrepet i stedet for innbrakt, sier Lorentzen.

I politibilen forsøkte mannen også å skade seg selv.

– Den utagerende mannen er kjørt til legevakt for sjekk etter at han forsøkte å skade seg selv i politibilen, sier Lorentzen.