Politiet fikk inn melding om hendelsen i Dåfjord i Troms klokken 09.19 mandag.

– Det er i en trafo på en flåte som er i sammenheng et oppdrettsanlegg brannen har oppstått. En person har fått skader av ukjent omfang i hånden som følger av brannen, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Kåre Munkevold.

Ifølge politiet er den skadde fraktet til sykehus i Tromsø for undersøkelser og videre behandling.

– Oppdrettsanlegget ligger ikke i et veldig tett befolket område, så avstanden dit for utrykningskjøretøyene er lang. Brannvesen er på vei til stedet. Det er ikke fare for spredning, sier Munkevold.