Klopp har hentet inn mer hjelp: – Dette er det neste

Se Crystal Palace mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 16.00.

Helt siden Jürgen Klopp tok som manager i Liverpool i 2015 har han hentet inn en rekke personer for å styrke apparatet rundt seg.

Tidligere har han skapt overskrifter med blant annet å ta i bruk en surfer for å takle stress og for å ansette en innkasttrener.

Nå har Klopp hentet inn mer ekspertise, for i sommer ansatte klubben ny idrettspsykolog.

Ansettelsen av Lee Richardson ble offentlig kjent av The Athletic først denne uken, til tross for at han ble rekruttert allerede i juli.

Klopp mener ansettelsen bærer frukter.

– Men vi tester ham ikke. Det er ikke sånn at vi skal se at guttene blir bedre, sier Klopp på pressekonferansen før lørdagens kamp mot Crystal Palace.

– Jeg tror at det bare er 20-25 år siden det ikke var keepertrenere i fotball. Det var hovedtreneren som tok seg av det. Det samme gjelder oppgavene til en fysisk trener. Det ville vært en av mine oppgaver. Nå er apparatet rundt mye større, og dette (idrettspsykologi) er det neste, fortsetter manageren.

Fortid som spiller og manager

Klopp forklarer at han ikke er involvert i arbeidet til Lee Richardson.

– Jeg ber ikke ham om å snakke med noen, for så at han kommer til meg. Det er konfidensielt hva han snakker med spillerne om. Jeg gjør min del som tidligere, og det er ikke sånn at jeg setter bort noe av mitt ansvar til ham. Det er et ekstra tilbud for å sørge for at spillerne er i de beste hender, sier Klopp.

Lee Richardson har en fortid som toppspiller i klubber som Watford, Blackburn og Aberdeen. Han ble hentet fra Hull i sommer, men har tidligere jobbet som idrettspsykolog under Sam Allardyce i både West Ham og Crystal Palace. Richardson har også prøvd seg som manager i Chesterfield tidligere.

– Han har hatt en veldig interessant karriere. Han er en fantastisk person. Jeg må ikke overbevise noen av spillerne om å snakke med ham, for han er en virkelig, virkelig interessant fyr. Spillerne liker å ha ham rundt seg, og når de ønsker å benytte seg av ham, så gjør de det, sier Klopp.

Klopps spillerinnflytelse

Da Liverpool jaktet på serietittelen 2013/14-sesongen, fikk Merseyside-klubben oppmerksomhet for å ha idrettspsykolog Steve Peters i rekkene. Ifølge The Athletic ble samarbeidet avsluttet kort tid etter Klopps ankomst.