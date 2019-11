– En person skal ha blitt forsøkt knivstukket i låret og har fått noen rifter på armen, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han forklarer at det i etterkant av knivhendelsen oppsto et basketak. Politiet har kontroll på to personer.

Personen med knivskader har ukjent skadeomfang. Det er ambulanse på stedet.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tiden fredag. Hendelsen har skjedd utendørs på Notodden.

(©NTB)