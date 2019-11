Natt til søndag 5. oktober i år var svenske Linn Kroon (26) på byen med venninnene sine i Gøteborg.

– Vi danset og hadde det veldig gøy, sier Kroon til TV 2.

På vei hjem, i 03-tiden, strakk de innom Burger King på Avenyn i Gøteborg.

– Vi hadde bestilt, og så måtte jeg på do. Venninnen min ble med meg, men så ville hun gå for å sjekke bestillingen, så hun gikk ut, sier hun.

Venninnen sa hun skulle komme tilbake. Da skulle hun banke på døren tre ganger for å vise at det var henne.

– Så banket det på døren hardt, kun en gang. Det virket som at noen måtte veldig på do, så jeg bestemte meg for å gå ut til venninnen min igjen, sier hun.

Stakk av

Da hun kun hadde åpnet døren på gløtt, åpnet en mann den, og lukket den fort etter seg. Så låste han dem inne på doen.

– Alt skjedde så raskt, jeg skjønte ikke hva som skjedde, jeg bare ba ham la meg gå, sier hun.

Det gjorde ikke mannen. Hun forteller at han voldtok henne.

– Jeg klarte ikke å kjempe imot, han var så rask, og jeg var helt i sjokk. Han ba meg være stille, og jeg klarte ikke rope. Til slutt lot han meg gå, og jeg kom ut til venninnen min, gråtende, og fortalte hva som skjedde, sier hun.

Like ved inngangen til restauranten sto en politimann. De fikk kontakt med ham og fikk varslet fra om det som hadde skjedd.

– Innen de forsto hva som hadde skjedd, var mannen borte, sier hun.

Linn ble sendt til overgrepsmottaket på Sahlgrenska, og politiet fikk sikret tekniske bevis inne på toalettet.

Hun sier det har vært veldig vanskelig i tiden etter hendelsen.

– Det kjennes helt uvirkelig fremdeles. Jeg sover dårlig om natten og er veldig lei meg, får mye flash-backs fra hendelsen. Det er også veldig vanskelig å tenke på at han fremdeles går der ute i det fri, tenk om han gjør det mot noen igjen, sier hun.

Det at det skjedde med så mange mennesker rundt, skremmer henne.

Nå tør hun knapt gå ut av døra hjemme.

Etterlyser mann

Torsdag slapp programmet «Efterlyst» på svenske TV 3 en overvåkningsvideo fra restauranten. Politiet har også gått ut med et bilde av den antatte gjerningspersonen, i et forsøk på å identifisere han.

Fredag ettermiddag sier politiet at de har fått en rekke tips, og tror de vet hvem mannen er.

– Vi har fått mange tips som peker mot samme person, men han er foreløpig ikke pågrepet, sier Thomas Fuxborg, politiets pressetalsperson, til Expressen.

Linn har vært åpen på sosiale medier om det som har skjedd med henne. Nå håper hun at politiet får tatt gjerningsmannen.

– Det er veldig lovende at de har idenfitisert ham, de sier de tror han bor i Gøteborg, men de har ikke funnet ham enda, sier hun.

Etter at hun sto fram med sin historie i svenske medier har hun fått en rekke støtteerklæringer.

– Det er veldig godt. Og det er ikke minst viktig å understreke at det ikke er vi som blir utsatt for dette som skal kjenne på noen skam, men de som har gjort det. Og at de som gjør slike ting må bli tatt, sier hun.