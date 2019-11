Konflikten mellom superstjernen Taylor Swift og stjernemanager Scooter Braun har nådd nye høyder.

Det hele startet i sommer, da Braun kjøpte hennes tidligere plateselskap, Big Machine. Dette inkluderte rettighetene til hennes første seks album.

Konflikten ble enda hetere da Swift hevdet at Big Machine ikke ville tillate henne å fremføre sine gamle hits på American Music Awards i et offentlig Facebook-innlegg.

Innlegget inkluderte at hun ba fansen sin fortelle Scott Borchetta og Scooter Braun hvordan de føler om dette.

Etter innlegget har Braun mottatt flertallige dødstrusler mot seg selv og familien sin.

Nå henvender han seg til Swift i et innlegg på Instagram, og ber om at de skal komme frem til en løsning.

– Siden den offentlige uttalelsen din forrige uke har det vært flere dødstrusler rettet mot min familie. Jeg kom hjem i kveld til at min kone hadde mottatt en telefon som truet mine barns sikkerhet, skriver han.

Videre minner han Swift på at hennes ord bærer enorm vekt, og at budskapet hennes kan tolkes på flere måter.

TRUSSEL: En av truslene rettet mot Scooter Braun. Foto: Instagram

– Jeg forstår at dette ikke var intensjonen din, skriver han.

Braun gir uttrykk for at han er skuffet over at Swift ikke har nådd ut til han etter at hun fikk vite om truslene. Han ber om at de kommer frem til en løsning.

– Jeg er åpen for alle muligheter. Dette har nådd et punkt hvor jeg må gå ut offentlig for å spørre om vi kan møtes og komme frem til en løsning, skriver han.

Han påpeker at ingen artister burde føle seg mobbet. Han gjør det også klart i innlegget at Swift kan opptre hvilken som helst sang på AMAs.

– Hvis du foretrekker å komme med en offentlig uttalelse og nekte å jobbe mot en løsning, håper jeg bare at ingen blir seriøst skadet, skriver Braun.

Swift har foreløpig ikke svart på innlegget.