– Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

I tillegg til den økte lånerammen bevilger Kunnskapsdepartementet 370 millioner kroner ekstra til bygging av nye studentboliger.

Seks nye prosjekter får lån

Blant byggeprosjektene som nå får lån, er ett i Ås, ett i Stanger, ett i Volda og tre prosjekter i Oslo.

– Det betyr at flere studenter får tilgang til et rimelig og forutsigbart boligtilbud raskere, skriver forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldingen.

Ap krever studentboliger i hele landet

Arbeiderpartiets høyere utdanningspolitiske talsperson, Nina Sandberg, frykter regjeringen ikke vil følge opp løftene.

– Det er fint at regjeringen nok en gang lover å bygge flere studentboliger. Men det gjorde de i statsbudsjettet i fjor også, og da halverte de bevilgningene underveis og brøt løftene, skriver Sandberg i en epost til NTB.

Hun mener at studentene er lei av bortforklaringene.

– Nå må statsråden som øverste ansvarlige sørge for å fjerne unødige hindre og få på plass nye eller nyrenoverte boliger i hele landet, avslutter Sandberg.

Norsk studentorganisasjon fornøyd

Norsk studentorganisasjon roser derimot regjeringen.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen øker lånerammen til disse prosjektene. Dette vil gjøre det mulig for flere prosjekter å bli ferdigstilt, som igjen vil medføre at flere studentboliger blir tilgjengelig for studentene, skriver organisasjonens leder, Marte Øien, i en pressemelding.

