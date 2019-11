Hyller passasjerer som tipset politiet:

Jones (6) forsvant – funnet på tog med mann

SAVNET: Politiet gikk ut med dette bildet av Jones i håp om at offentligheten kunne hjelpe dem i søket etter gutten. Foto: Privat

Ett døgn etter at Jones (6) forsvant fra sitt hjem, ble han funnet på toget med en mann. Observante passasjerer får æren for at han ble funnet.