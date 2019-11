Etter at Antonio Conte tok over rollen som Inter-trener i sommer har Serie A-klubben virkerlig fått sakene på gli.

Inter ligger i ryggen på serieleder Juventus, ett poeng bak etter tolv ligakamper.

I et lengre intervju med den franske avisen L'Equipe forteller Antonio Conte at alt handler om å vinne.

– Konkurranse for meg er som krig. Det er din død og mitt liv. Jeg er veldig fokusert på faktumet at til slutt bør det bare være en igjen - og det skal være mitt lag, sier Conte.

Den energiske italieneren ånder av triumfer og i Inter er ingenting lagt til tilfeldighetene.

Privatlivet til spillerne inkludert.

– Under sesongen anbefaler jeg spillerne mine til å ha sex i korte økter og med minimal innsats. Og at det er bedre at de er i posisjoner hvor de er under partnerne sine, sier Conte i et intervju med den franske avisen.

– Og det er foretrukket at de gjør det med konene sine, fordi om de gjør det med andre så krever det ekstra innsats, forteller den italienske manageren.

Sex-nekt under mesterskap

Dette er ikke første gang trenere har lagt rammer for sexlivet til sine spillere. Før VM i 2014 la Mexicos og Bosnias trener inn sex-nekt for spillerne under mesterskapet.

– Om en spiller ikke kan holde ut en måned eller 20 dager uten sex, så er man ikke profesjonell. Vi skal spille fotball-VM, vi skal ikke på fest, sa Mexico-sjef Miguel Herrera for fem år siden.

Men det er ikke alle som er like enig i at spillerne bør holde seg unna seksuelle aktiviteter.

Anbefaler onanering

Før fjorårets fotball-VM i Russland gikk Wolverhampton-keeper Rui Patricios kone, Vera Ribeiro, ut med følgende anbefaling.

– Fotballspillere bør ikke avstå fra å ha sex før kamper. Samtidig vet vi at de ikke pleier å være i kontakt med familiene sine, sier Ribeiro i et intervju med portugisisk TV.

Ribeiro er psykolog og mener at spillerne bør onanere jevnlig under mesterskap.

Så spørs det hva som gir best effekt. Faktumet er i alle fall at Inter har hatt en strålende start på sesongen etter at Antonio Conte tok over jobben.

