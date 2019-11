Statens vegvesen intensiverer nå kontrollene med tunge kjøretøy. Det gir resultater.

Ikke mindre enn 114 tunge kjøretøy fikk kjøreforbud i grensekontroller i Østfold denne uken.

Statens vegvesen gjennomførte tungbilkontroller på Svinesund og i Ørje mandag til og med torsdag. Det var særlig fokus på dekk/kjetting, det vil si vinterutrustning.

I tillegg kontrollerte Utekontrollseksjonen i Statens vegvesen både førere, dokumenter, kjøre- og hviletid, vekt, lastsikring, bremser og sikt/utsyn.

Totalt ble 551 tunge kjøretøy kontrollert. 525 kjøretøy fikk kontrollert dekk/kjettingvinterutrustning her fikk 53 skriftlige mangler og 6 kjøreforbud, 52 fikk gebyrer.

Katastrofalt dårlige kjøreegenskaper

– Mandag fikk vi inn et skrekkeksempel på både feil lasting og slette holdninger: En fersk utenlandsk sjåfør hadde fått i oppdrag å kjøre betongblokker fra Uddevalla til Bergen. Da vogntoget ble stoppet og kontrollert på Svinesund, viste det seg at det hadde 28 tonn på tilhengeren, det vil si 8,5 tonn overvekt. Det verste i denne saken er ikke overlasten, men plasseringen av lasten, forteller Øyvind Grotterød som leder faggruppe Østfold i Utekontrollseksjonen.

– Betongblokkene var plassert langt bak på tilhengeren og kjøreegenskapene blir da katastrofalt dårlige. Bilen ville garantert gått rett fram i den første bratte og glatte svingen på veg til Bergen, sier Grotterød, i en pressemelding.

Stoppet i kontroll – ble anmeldt og utvist fra Norge

Det koster ikke mye å ha skikkelig kjettinger med seg, Likevel synder mange mot dette. Foto: Statens vegvesen

Fikk kjøreforbud

348 kjøretøy ble kontrollert for sikt/utsyn fra førerplass, her var det 25 som fikk kjøreforbud og en ble anmeldt. 221 hadde tekniske mangler som resulterte i 114 kjøreforbud og 101 gebyrer.

287 kjøretøy var i vektkontroll, 23 fikk kjøreforbud og 18 vektgebyr for overlast. 145 ble kontrollert for lastsikring, her fikk 36 skriftlige mangler og 35 fikk kjøreforbud.

11 sjåfører og 275 sjåførdøgn ble kontrollert for kjøre -og hviletid, to fikk skriftlige mangler og en kjøreforbud. 279 sjåførdokumenter ble kontrollert, to hadde mangler og en fikk kjøreforbud.

Sjokkerende holdninger

– Det ble gjennomført 50 bremseprøver, 18 av disse hadde mangler og fem fikk kjøreforbud. Dette er noe bedre enn forventet, men tallet er fortsatt høy sier Grotterød.

– De tekniske manglene er omtrent som forventet, men allikevel meget alvorlige med tanke på trafikksikkerheten på norske vinterveier. 10 prosent av bilene hadde for dårlig vinterutrustning. Dette kan transportfirmaene lett rydde opp i ved innkjøp av lovpålagt utstyr, men det som fortsatt sjokkerer garvede kontrollører er holdninger blant ledelsen i enkelte transportfirmaer, hvor det gambles med sikkerheten både for egne sjåfører og øvrige trafikanter.

– Eksempler på dette er selskaper som bevisst sender med bilene sine defekte kjettinger, for lite antall kjettinger eller dårlige dekk, avslutter Grotterød.

