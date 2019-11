Erik Valnes (23) overrasket og vant sprintfinalen på Beitostølen foran Pål Trøan Aune og franske Lucas Chanavat.

Johannes Høsflot Klæbo måtte ta til takke med en uvant 5. plass.

Valnes viste seg frem i verdenscupen etter nyttår i forrige sesong. 23-åringen ble nummer tre i Dresden og nummer seks i Otepää. Nå virker det som om Valnes har tatt et nytt steg.

Johannes Høsflot Klæbo er imponert over kraftpakken fra Sørreisa.

– Han er litt som Braut Haaland. Han er kjempesterk. Det har han vist i sommer. Jeg tror det blir artig å følge med Valnes i vinter. Vi får prøve å henge oss på han, sier Klæbo til TV 2.

Valnes smiler når han får høre om Braut Haaland-sammenligningen.

– Langrennssportens Braut Haaland? Det er kanskje det nye, ler han.

– Jeg prøver i hvert fall å være kjapp nok på slutten til å komme først over mål. Sette den i kassen, sier han.

– Gyllen årgang

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum lot seg også imponere.

– Han er en jækla spennende type, og han har et visst utholdenhetsgen i seg. Vi kommer til å få mye glede av ham i fremtiden. 1996 er ikke bare en gyllen årgang vinmessig. Det er en gyllen årgang i langrenn også, slår Nossum fast.

Valnes tar rosen med en klype salt.

– Jeg tror vi skal holde beina på bakken enn så lenge, forteller han.

– Tatt steg hver sesong

Akkurat som Braut Haaland er Valnes i rivende utvikling.

– Jeg føler at jeg har tatt steg hver sesong etter at jeg ble senior. Jeg hadde kanskje trodd at det skulle bli vanskelig å ta et stort steg til denne sesongen, men jeg er blitt en mer voksen skiløper. Jeg er bedre taktisk og har litt bedre kapasitet. Det ser man litt av i dag, sier han.

Valnes viste frem kjempekreftene på oppløpet. Det var aldri aktuelt å snu seg for å se om Klæbo hang med.

– Jeg tenkte at det var lurt ikke å snu seg. Når man først har Klæbo bak seg er det kanskje lurt å komme seg i mål, humrer han.