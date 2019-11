Thomas Helland Larsen (21) imponerte i prologen. Han gikk fortere enn Johannes Høsflot Klæbo og tok seg enkelt til kvartfinale.

Unggutten gjorde sine saker bra også i kvartfinale-heatet. Helland Larsen ble nummer tre og gikk videre på tid. Han slo landslagsstjernen Emil Iversen med fem hundredeler. Alt var bare fryd og gammen.

Så skjedde det som ikke skulle skje.

Helland Larsen glemte å stille til start i semifinalen. Da han oppdaget kjempetabben var det for sent. Fem løpere stakk avgårde. Helland Larsen sto igjen på stadion.

– Jeg får lyst til å skylde på treneren, men det er min feil. Jeg gikk videre som lucky loser rett foran Iversen. Heat fire og fem går rett til semifinale to. Siden jeg gikk i heat fem tenkte jeg at jeg var i semifinale to. Så var det tydeligvis slik at den andre lucky loser-tiden skulle i semifinale én, sier han.

– Det er jævlig kjipt. Jeg hadde lyst til å vise hva jeg var god for, sier han.

– Du signaliserer jo kanskje at du er så god at du ikke trenger å gå semifinalen?

– Hehe, vi kan si det sånn, smiler Helland Larsen.

Trener Ola Kvisle tar på seg all skyld for generaltabben.

– Det var en kjempeskrell. Jeg burde klart å fange opp det. Det burde vært et sikkerhetsnett, men det skjedde altfor fort. Det gikk så kort tid fra Thomas kom i mål... men reglene er jo alltid slik. Det var veldig amatørmessig.

– Hva tror du Emil Iversen tenker?

– Vi slo ham. Det var det vi kom hit for å gjøre, spøker treneren.

Emil Iversen skjønte lite da han kom ut av smøretraileren for å se semifinalene.

– Han er vel fornøyd med at han fikk meg ut. Det er en seier til Norconsult. Jeg tipper han er fornøyd med dagen, sier Iversen med et glimt i øyet.