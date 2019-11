– For å være lykkelig trenger jeg å ikke drikke eller ta dop. Jeg har ikke tatt en drink på 19 år. Det er ødelagt for meg, for jeg er allergisk mot alt som endrer på hva jeg føler. Noe som er litt synd, siden jeg liker akkurat det, ler superstjernen Robbie Williams (45).

Med det samme sjarmerende smilet, og litt mer livserfaring i bagasjen, møter Robbie God kveld Norge og Dorthe Skappel igjen en tirsdag formiddag i London.

– Men du er en bedre person uten det?

– Absolutt. Jeg er en bedre far, venn, popstjerne og ektemann. Og det er bedre for meg, sier Robbie.

Godt gift

Mye har skjedd siden deres første møte i 2002, hvor Robbie var mest opptatt av Skappels bryster.

Nå er briten blitt trebarnsfar, og han er lykkelig gift med den amerikanske skuespilleren Ayda Field (40), som han har vært sammen med i tretten år.

– Hun får meg til å le, og er veldig smart. Hun er aldri kjedelig, og jeg stoler på henne. I tillegg er jeg istand til å være ærlig. Det ordnet seg, sier artisten.

Han erkjenner at han virkelig ikke hadde trodd dette i sine yngre dager.

– Tre barn, gift, et forhold som har vart i 13 år – og du har vært monogam! Jeg ville tenk: «For fantastisk person», ler han.

Trives som pappa

Selv om han roser kona med store ord, er ikke Robbie i tvil om hvem som har endret ham aller mest: Teddy (7), Charlie (5), og lille Coco på 14 måneder.

– Jeg er en helt annen person. Her var jeg bekymret for at disse små fremmede skulle komme å ødelegge moroa, og så har de bare skapt enda mer kjærlighet. Jeg har fått et nytt perspektiv. Jeg visste ikke at dette fantes, sier han begeistret.

Elsker julen

Også julen har fått en ny mening for vokalisten, som hyller kona for at hun tar ansvar og skaper tradisjoner.

– Ayda er en profesjonell minne-skaper. Hun er den absolutt beste til det. Før jeg visste ordet av det, så ble jula viktig for meg også, siden den er så viktig for henne, sier han.

Nå har han virkelig tatt jula på alvor, og skrevet julemusikk. For første gang på tre år gir han ut ny musikk, der også eldstedatteren Teddy bidrar.

– Hun korer på slutten på en av sangene. Hun er skikkelig flink. Både stemmen og tonen er nydelig, skryter pappa Robbie.

– Jeg er så stolt av henne.

