Under fredagens Senkveld-sending er finansminister Siv Jensen blant gjestene i sofaen hos Helene og Stian.

Det har i den siste tiden stormet i media rundt debatten om «homoterapi».

På spørsmål om hva hun synes om at Venstre, FRP og Høyre nå har gått sammen for å utrede et forbud mot praksisen, kommer svaret kontant:

– Kjempeviktig. Det får være grenser for tull, helt ærlig, sier Jensen.

Spinnvillt

Finansministeren forteller at hun sjelden diskuterer de sakene i Stortinget, noe hun tror er en god løsning.

– Jeg vet ikke om jeg hadde klart å holde meg i skinnet. Jeg har veldig masse venner som er homofile. Det er bare helt spinnvillt å i det hele tatt påstå at man kan konvertere noen bort i fra sin seksuelle legning. Jeg bare går ikke på sånt.

Konvertere de som gjør skade i stedet

Jensen tror man heller burde bruke tid på å endre enkelte andre personer.

– Jeg tenker man får prøve å bruke energien sin på å konvertere de som gjør skade på andre mennesker. Det tenker jeg er bedre ressursbruk, sier finansminister Siv Jensen.

