Da han opptrådte første gang på Norske talenter med sin polsk-norske rap, så det først ikke ut som det skulle gå veien for polske Krzysztof «Frytt» Frymarkiewitcz (34).

Det var helt til dommer Bjarne Brøndbo bestemte seg for å gi han gullknappen.

Nå har den 34 år gamle rapperen tatovert både gullknappen og Norske talenter-logoen på armen.

– Jeg er egentlig ganske spontan og alle tatoveringene jeg har betyr noe for meg. Jeg tror jeg er den første fra utlandet som har fått gullknappen, og det er en viktig greie i livet mitt, så da tenkte jeg at den skulle komme på armen min, sier Frymarkiewitcz til TV 2.

Samtidig avslører han at den ikke er helt ferdig.

BETYR LYKKE?: «Frytt» er klar for kveldens semifinale med helt fersk Norske Talenter-tatovering. Foto: Privat.

– Det spørs jo hvordan det går idag, ler han.

Fått kritikk av nordmenn

34-åringen flyttet til Norge i 2009 sammen med kjæresten. I dag er paret gift, har to barn og bor i Drøbak hvor han jobber som daglig leder for Bølgen Bad og Aktivitetssenter.

Han anser rapping som en hobby og en lidenskap, men hadde aldri planer om å melde seg på Norske talenter. Det skjedde også spontant.

Frymarkiewitcz tenkte han ikke hadde så mye å tape på å bli med i programmet, men etter auditionen hvor han får gullknappen av Bjarne Brøndbo har det ikke vært bare hyggelige tilbakemeldinger å få.

– Etter det siste programmet fikk jeg faktisk ganske mye kritikk på sosiale medier fra det norske publikum. Det var litt tungt for meg i starten. Det var mange som ikke var enig i at jeg hadde fortjent gullknappen. Men nå kan jeg bare bevise at det var vel fortjent. Det er litt slik at man noen ganger ikke vil lese, men man leser det jo likevel, sier 34-åringen.

Satser på finale-plass

Tidligere har «Frytt» også skrevet låter om å føle seg ensom og å være langt unna familie og venner. Da har han fått gode tilbakemeldinger, særlig fra andre polske innvandrere, som kjenner seg igjen i det han skriver om.

Nå blåser han i kritikken etter gullknapp-auditionen og er klar for å gi alt i kveldens semifinale.

– Helt ærlig, jeg hadde vært enormt fornøyd hvis jeg hadde kommet til finalen. Det hadde betydd at jeg har vunnet for meg selv. Dessuten representerer jeg jo på en måte det polske miljøet i Norge, sier han.

Polakken forteller også at det norske språket var noe av motivasjonen for å melde seg på, og avslører samtidig litt om kveldens opptreden.

– Jeg hadde aldri terpet så mye med å skrive norsk hvis jeg ikke hadde meldt meg på Norske Talenter. I kveld har jeg forberedt en slags «Bli med»-låt som er laget spesielt for semifinalen. Den har veldig positivt og bra budskap og så er den 99 % på norsk, forteller han.

Se Norske Talenter fredag klokken 19.30 på TV 2, eller TV 2 Sumo.