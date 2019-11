Eirk Valnes var først inn på oppløpet i finalen i klassisksprinten på Beitostølen fredag. 23-åringen fra Sørreisa hadde god kontroll og tok seieren i sesongåpningen.

– Jeg kom inn i siste bakken og tenkte at jeg ikke kunne se meg bak. Da var det bare å gå. Det var kjempeartig å se at det ikke kom noen inn i sidesynet. Det var deilig, sier Valnes til NRK.

Pål Trøan Aune tok andreplassen, mens forhåndsfavoritt Klæbo ble nummer fem med to sekunder opp til fredagens vinner.

– Jeg hadde ikke dagen i hele tatt. Det er fryktelig mange som går fort på ski. Nivået er skyhøyt, sier Klæbo til NRK.

Klæbo: – Det er rått

Erik Valnes viste styrke hele fredagen, og virket som den største utfordreren til Klæbo. Han fikk også rosende ord av sprintsjefen.

– Han har levert på et høyt nivå, og han har vært et godt tilskudd til laget, så det kan bli bra. Vi må bare skynde oss langsomt videre. Han er sterk, han er en luring, uttalte landslagets sprinttrener Arild Monsen til NRK like før finalen.

Klæbo er også imponert over Valnes.

– Det er rått. Det har vi sett tidligere i sommer og høst. Han har vært sterk, så jeg er ikke overrasket over at han vinner, sier Klæbo til NRK.

Iversen ut i kvartfinalen

Pål Golberg var raskest av samtlige løpere i prologen, men fikk trøbbel i semifinalen. Pål Trøan Aune vant heatet foran franske Lucas Chanavar, mens Golberg måtte ta til takke med tredjeplassen uten god nok tid til å avansere til finalen.

Også Finn Hågen Krogh ble slått ut i semifinalen, mens sterke navn som Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen ble slått ut i allerede i kvartfinalen.

Skar ble femmer i sitt heat, mens Iversen var fem hundredels sekund fra å gå videre på tid etter å ha blitt nummer tre. I stedet gikk de siste semifinaleplassene til Finn Hågen Krogh og Thomas Helland Larsen.

Lørdag (klassisk) og søndag (fri) skal kvinnene gå ti kilometer i sesongåpningen på Beitostølen, mens mennene går 15 kilometer.