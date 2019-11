En føderal dommer satte onsdag kveld en midlertidig stopper for regjeringens planer om å gjenoppta føderale henrettelser neste måned.



Dommer Tanya S. Chutkan mener de fem dødsdømte det nå handler om, trolig vil vinne fram i sin juridiske kamp.

De fem mener de planlagte henrettelsene er urettmessige, og at regjeringen prøver å omgå normale prosedyrer for å gjennomføre dem raskt.

– Allmennhetens interesse er ikke tjent med at den juridiske prosessen kortsluttes. Den er i høyeste grad tjent med at den strengeste straffen ilegges i henhold til loven, sa dommeren.

Regjeringen planla å gjennomføre den første henrettelsen 9. desember og de fire neste kort tid etter det. For tiden sitter 62 personer i føderalt fengsel med en dødsdom hengende over seg.

Siden Høyesterett i 1976 godtok bruk av dødsstraff i USA, er bare tre personer henrettet etter å ha blitt dømt til døden i føderale saker. Henrettelsene skjedde i årene 2001–2003. Den meste kjente av de dømte var Timothy McVeigh, som sto bak bomben som drepte 168 mennesker i Oklahoma City i 1995.

Siden 1976 har de amerikanske delstatene dømt over 7.800 mennesker til døden og henrettet over 1.500. Texas alene står for over en tredel av disse henrettelsene.

(©NTB)