– «Jeg spiste tunfisk helt i starten av svangerskapet, er det farlig?» Det er så mange slike ting, som jeg tenker vi bare må drite litt i, sier Anders Danielsen Lie til God kveld Norge.

Han er for de fleste kjent som skuespiller fra titler som «Reprise», «Oslo 31. august», og den mye omtalte Netflix-filmen «22 July». Nå er han aktuell i Viaplays nye krimserie «Besatt».

Men han er utdannet lege.

Sjonglerer roller

I hverdagen veksler han mellom legejobb og skuespill. Han er i tillegg forfatter og musiker, og kanskje viktigst av alt; ektemann og småbarnsfar.

– Jeg har to fantastiske døtre. Og jeg føler meg veldig privilegert, smiler han.

Han har siden 2007 vært sammen med supermodell Iselin Steiro (34), som han giftet seg med året etter.

Nummer to kom til verden for tre måneder siden, og Danielsen Lie har tatt med seg litt lærdom fra tiden med førstemann, som har blitt fire år.

– Jeg tenker veldig på det med min andre datter, at man må prøve å slappe av litt og, sier han.



– Barn i laboratorium

Som lege møter han på mange pasienter som er bekymret for mye rundt både graviditet og småbarnsperioden.

Han er oppriktig bekymret over stressnivået han ser hos mange foreldre.

– Man strever jo så fælt for å gjøre alt riktig. Det tror jeg er et stort problem for alle foreldre i vår tid, i hvert fall i Norge. Det føles som vi har et laboratorium med barneproduksjon og alt skal være riktig hele tiden. Det tror jeg mange får mye skyldfølelse og problemer for. Det er lett å føle at man ikke er god nok, sier han.

Han oppfordrer alle til å tenke litt over hva barn egentlig trenger.

– Man må prøve å ha et godt forhold til sine barn. Hvis man gir dem kjærlighet og prøver så godt man kan, så er barn ganske robuste, sier legen.

