Mener cruiseskipene legger igjen for lite: – En stor penge-maskin som vi får lite ut av

Torsdag morgen la cruiseskipet «Queen Victoria» til kai i Tromsø. Om bord er det plass til 2000 passasjerer.

Interessen for seilinger nordover og inn i den nordnorske mørketida, med nordlys som magnet, blir større.

– Interessen for Norge som cruisemål øker, og cruise som ferieform er i sterk vekst, forteller Tor Christian Sletner.

Nordmannen er visepresident i cruisenæringens internasjonale interesseorganisasjon, CLIA Europe.

Miljøversting

Cruisenæringen er i vekst, men oppleves av mange som et skrekkeksempel på en lite bærekraftig overturisme.

– De legger for lite igjen. En stor pengemaskin, som vi får lite ut av, sier reiselivssjef Chris Hudson i Tromsø.

I tillegg oppleves cruiseskipene som en miljøversting, som forurenser norske sentrumshavner langt over den lokale tålegrensen.

– Vi skal være vitenskapelig fundert. Vi skal møte påstander, synsing og kritikk med argumenter som holder vann, sa Sletner i CLIA Europe, da han om bord på cruiseskipet møtte lokale aktører på et seminar med fokus på bærekraft.

Med overbærende forståelse innrømmet han at cruisenæringen har en del å svare for.

– Når det kommer en stor mengde turister til et sted, så ønsker selvfølgelig lokalbefolkningen at det legges igjen penger og verdiskaping. Ellers kan man ikke se seg tjent med det. Da blir det fort til historier om de som dukker opp, forurenser og forsvinner igjen, erkjenner Sletner, uten å akseptere at det er slik det er.

Ser frem til landstrøm

Verdens cruiseflåte vil i løpet av få år øke fra 315 til 430 skip, og rederiene mener at de i dag kun står for 0,2 prosent av verdensflåtens utslipp. Samtidig har cruisenæringen med ny og tilgjengelig teknologi satt en grønn kurs mot Paris-avtalens mål.

– Et sterkt økende engasjement for klima og miljø tas på alvor. Vi er alle i samme båt, og det er viktig å heie hverandre frem slik at vi kan nå de framtidige lav- og nullutslippsløsninger sammen, sier Sletner til TV 2.

Da må norske havner kunne levere landstrøm slik at utslipp ved kai kan kuttes, mener Sletner.

I Norge skal det investeres store beløp, og det hilses velkommen av cruisenæringen.

– Det blir mindre støy, mindre forurensing og vi blir bare en del av det samfunnet vi har lagt til ved, sier Sletner.

– Bare to prosent av verdiskapningen

Tromsø havn krever inn 100.000 kroner for de timene «Queen Victoria» ligger til kai. Et tilsvarende beløp går til transport- og guidebransjen, som tar turistene med på utflukter mens skipet ligger til kai.