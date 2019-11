Lørdag er det klart for en skikkelig storkamp, sett med norske øyne, i Madrid. Da vender Martin Ødegaard tilbake til hovedstaden for å møte klubben som faktisk eier ham.

For Ødegaards del blir det et gjensyn med det som var treneren hans da han kom til klubben, Zinedine Zidane.

– Ødegaard er en veldig god spiller. Han er i god form og gjør det veldig godt for sitt lag. Det er gode nyheter for oss med tanke på framtiden. Men enn så lenge fokuserer jeg på de spillerne som er her, sier Zidane.

Han ville ikke spekulere i Ødegaards framtid på dagens pressekonferanse.

– Jeg kommer ikke til å snakke om framtiden. Det er bra for oss at Ødegaard gjør det bra, selv om det ikke er bra for morgendagen, sier Zidane.

Ødegaard har slitt med skade de siste ukene, men det meste tyder på at han er tilbake for fullt lørdag.