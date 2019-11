Se Crystal Palace mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 16.00.

I løpet av et halvt døgn tidligere denne uken hadde Tottenham sparket manager Mauricio Pochettino og hentet inn José Mourinho.

– Da jeg først hørte det, kunne jeg ikke tro det. Jeg håper virkelig han kan kose seg med noen dager, uker eller måneder borte. Josés motivasjon er høy, så det blir interessant, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp på fredagens pressekonferanse.

Pochettino fikk rosende ord av tyskeren.

– Velkommen tilbake, José! Det er ikke annet å si. Poch er ikke her lenger, så det viser hvor fort ting snur. Han gjorde en briljant jobb i Tottenham. En enestående trener og stor mann. Jeg koste meg med kampene mot ham. Vi har en historie sammen, sier Klopp.

Salah og Robertson usikre

Klopp kunne også bekrefte at Virgil van Dijk er hundre prosent klar for lørdagens møte mot Crystal Palace etter å ha mistet forrige landskamp for Nederland av personlige årsaker. Liverpool-manageren «kunne ikke si noe hundre prosent sikkert» om Mohamed Salah, Andy Robertson og Joël Matip.

Både Salah og Robertson ble meldt utilgjengelig av Sky Sports til kampen mot Crystal Palace, men duoen deltok på deler av torsdagens fellestrening.

Klopp sier at de tar en avgjørelse på om Salah og Robertson kan spille lørdagens kamp etter trening fredag.

Klopp opplyste at ingen kom tilbake fra landskampene med nye skader.

Frykter Palaces angrepstrio

Liverpool leder Premier League med ni poeng ned til Leicester og Chelsea på de to neste plassene etter tolv runder. Det er ni poeng til Manchester City på fjerdeplass.

– Spillerne har det bra. Det er ikke annet å si. Vi tenker ikke på tittelkampen. Den største utfordringen i sesongen er å svare på spørsmål om det. Utfordringen er de 26 kampene vi har igjen å spille, sier Klopp, som har stor respekt for lørdagens motstander borte på Selhurst Park.

– Palace har kvalitet og en fin atmosfære. De gjør det vanskelig for oss. Det er et spesielt sted å dra. De hadde ikke et spektakulært overgangsvindu, men de jobber hardt sammen for å bli bedre. De har fått en god start, og de gjør det vanskelig for oss. De kan kontre, og vi må finne en løsning for å sotppe Wilfried Zaha, Jordan Ayew og Andros Townsend.

Crystal Palace ligger på tolvteplass med 15 poeng etter tolv kamper.