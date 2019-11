Paret har vært kjærester i fem år, men nå går forholdet en usikker fremtid i møte. Det forteller sangstjernen til svenske Expressen.

Hun utdyper at de har tatt en pause i forholdet på ubestemt tid, og at det er usikkert hvilken vei forholdet til slutt tar.

– Vi har et varmt vennskap, sier Carola.

Gifteplaner lagt på is

Paret eier to hus sammen, et i Sverige og et i Sør-Afrika. De har likevel vært litt fram og tilbake når det gjelder et faktisk samboerskap.

Før paret kan bo sammen, må de være forlovet, har Carola tidligere uttalt.

«Vi kommer ikke til å flytte sammen før vi er forlovet og vil gå hele veien sammen med integritet og respekt for hverandres vurderinger og ulikheter. Uten ring = ingen forpliktelser eller ansvar. Vi må klare å forstå hverandre i gode og onde dager, samt kunne løfte hverandre og bli det beste for hverandre», var begrunnelsen hun ga på Instagram høsten 2018, der hun også hintet til at parets fremtid var usikker, selv om de ikke hadde slått opp.

Hun uttalte også at paret hadde en drøm om å gifte seg. Nå er derimot planene lagt på is.

– Akkurat nå er det litt langt borte, faktisk, sier hun til Expressen.

Feirer nyttår sammen

Carola forteller at hun skal feire jul i huset i Sør-Afrika i år. Hennes to barn, Zoe og Amadeus, skal feire jul sammen med artisten, men Jimmy Källqvist skal ikke delta i julefeiringen.

– Jimmy og moren hans kommer til nyttår. Så det blir ganske mange i huset, sier Carola.

Den svenske artisten har tidligere vært gift med Runar Sögaard, som først ble kjent som Carolas ektemann. Senere skapte han overskrifter i både Norge og Sverige etter han ble dømt for økonomisk kriminalitet.

Nordmenn ble derimot enda bedre kjent med Sögaard da han var en av deltakerne i Farmen kjendis.