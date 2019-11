TV 2 har de siste dagene skrevet om selvbetjeningskassene til Coop Extra og Meny, hvor kunder har tastet feil og blitt anklaget å stjele boller og bananer.

TV 2 har fått en rekke henvendelser fra personer som føler seg behandlet som kriminelle av butikkledelsen etter å ha tastet feil i selvbetjeningskassene.

Kjendisadvokat John Christian Elden (52) sier at en kunde som handler i god tro selvsagt ikke er kriminell.

– Å taste feil er åpenbart ikke tyveri – man må ha forsett om å skaffe seg en uberettiget vinning – det vil si vite at man gjør feil, forklarer han.

Elden har omfattende erfaring innen både strafferettslig og sivilrettslig prosedyre for alle landets domstoler, og er også kjent fra «Åsted Norge».

Ungdommene TV 2 har pratet med har fortalt at de har måttet skrive under på, eller blitt bedt om å skrive under på, et papir.

– Underskriften er ikke verdt papiret den er skrevet på, og som forelder ville jeg klaget til butikkledelsen for å sikre at slikt ikke gjentar seg, sier Elden.

Han har et klart råd til de som blir «tatt» i butikken:

– Man bør ikke skrive under på noe som helst. Mindreårige bør ikke skrive under på noe uten at foresatte er varslet og samtykker til det, sier han.

3200 naskesaker

Flere kunder har opplevd å ende opp i Konfliktrådet etter å ha blitt «tatt» i selvbetjeningskassa.

Konfliktsrådets kommunikasjonsrådgiver Linn E. Frenningsmoen opplyser overfor TV 2 at de siden 2015 har mottatt over 3200 naskerisaker.

De vet ikke hvor mange av disse sakene som stammer fra selvbetjeningskassene.

– Rundt 70 prosent av sakene er straffesaker, og resten er henlagte grunnet personens alder, sier Frenningsmoen.

To kroner dyrere banan

Forrige torsdag ble Tønsberg-jenta Ohilie Erlandsen (17) sendt rett til butikksjefens kontor etter å ha ha tastet inn feil banan på Meny.

Bananen hun valgte i selvbetjeningskassen kostet to kroner mindre enn den hun skulle kjøpe.

– De sa at det ikke er forskjell på to kroner, to hundre kroner eller to tusen kroner. Et tyveri var et tyveri, fortalte hun TV 2.

Hun ble truet med anmeldelse og å bli bannlyst fra kjøpesenteret butikken ligger i, og ble bedt om å signere et papir.

Etter en prat med faren sin, bestemte hun seg for å ikke skrive under.

Feil bolle

Samme uke ble en 17-åring i Nordfjordeid sendt til butikksjefens kontor på Coop Extra i Nordfjordeid etter å ha misforstått butikkens «2 for 22»-tilbud.