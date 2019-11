– Det bør jo ikke være vanskelig, men det blir fort litt personlig, forklarte Ingvild Flugstad Østberg da hun fortalte pressen om sin situasjon på Beitostølen torsdag.

Kristin Størmer Steira ville heller ikke snakke om sin situasjon da hun fikk startnekt i 2012. Steira fikk startnekt fordi hun var for tynn.

– Det var tøft. Jeg følte at kroppen min skulle bli allemannseie. Jeg fryktet at alle skulle ha rett til å spørre, kommentere eller mene noe om min kropp. Da blir det fort til at blir litt hysj-hysj.

Den amerikanske skistjernen Jessica Diggins har vært åpen om spiseforstyrrelsen hun slet med i 18-19-årsalderen.

– Etter OL-gullet i 2018 så følte jeg at jeg hadde en posisjon og mulighet til å snakke om det. Det avgjørende for meg var at hvis jeg var åpen, så kunne jeg kanskje hjelpe andre. Men det er vanskelig. Det er mye skam, det er tabu, det er hysj-hysj. Jeg tror at mer åpenhet er eneste veien å gå for at slike problemer ikke er noe å skamme seg over.

En annen olympisk mester fra samme sted, Sør-Korea i 2018, Ragnhild Haga tenker slik:

– Jeg ønsker i utgangspunktet å være åpen om det meste, men når det kommer til kropp og vekt så blir vi litt private. Vi toppidrettsutøvere lever av kroppen vår, men det er en grensegang mellom hva som er privat og hva vi skal dele med alle andre, altså offentlig. Og her er det ulike oppfatninger som vi må ha respekt for.

Også Therese Johaug føler at dette er et ømtålig tema.

– Jeg skjønner Ingvild og har all mulig respekt for at hun sto fram, for dette er for meg litt personlig. Det å være toppidrettsutøver er ikke bare bare, nei. Jeg har selv levd på enn knivsegg med all treningen jeg har lagt ned. Og jeg er liten og lett, så i enkelte perioder har jeg måttet jobbe med meg selv for å komme på plussiden.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen er snart ferdigutdannet lege:

– Det er vanskelig å komme med fasitsvar på hvorfor mange opplever det vanskelig å snakke om. Det er jo en mangel på åpenhet, det er snakk om mange ord som folk ikke vil legge i sin munn. Også er det i mitt hode en todelt sak: Du har de som man blir redde for, og dem man skremmes med hele tiden, de som blir syke. Også synes jeg likevel vi kan snakke om det som er prestasjonsfremmende og innenfor det helsemessige gode i idretten, som også omhandler vekt og kroppssammensetning. Og kanskje kan klare å snakke om det isolert.

Martin Johnsrud Sundby tror mange er redde for å snakke åpent om temaet.

– Generelt så føler jeg at man kanskje ikke snakker om dette på en riktig måte i dag. Fordi mange er redd for å snakke om temaet. Og da blir det en begrensning. Vi må finne en formel som gjør det mulig å snakke om og diskutere slik forhold på en naturlig måte. Åpenhet og ærlighet er i denne sammenheng nøkkelord for meg, sier Martin Johnsrud Sundby.