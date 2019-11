Det slår ikke feil: Hver høst gir det første snøfallet mange norske bilister store problemer. De som ikke har lagt om til vinterdekk i tide får en stor utfordring – og dessverre tar også mange sjansen på å kjøre med sommerdekk.

Men det er ikke bare på høsten dette er aktuelt.

Tall fra forsikringsbransjen viser at flere titalls tusen biler kjører med sommerdekk på vinteren. Her snakker vi altså bileiere som drøyer det veldig lenge, eller ikke skifter dekk i det hele tatt. De satser på at det skal gå bra å bruke sommerdekk, også på vinteren.

Vil ha påbud

Og det er faktisk også tillatt. I regelverket heter det at man skal være "skodd etter forholdene". Men det finnes ikke noe påbud om bruk av vinterdekk.

Det mener Tryg Forsikring nå bør innføres:

– Vi ønsker et påbud om bruk av piggdekk eller piggfrie vinterdekk i vintermånedene i Norge. Det er ikke lenger nok at bilisten selv kan velge dekk. Med et påbud bør også strafferammen for å kjøre på sommerdekk på vinterføre øke i form av høyere bøter, prikkbelastning samt lavere toleranse for å inndra førerkortet på stedet, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Litt over ti prosent av bilene involvert i uhell sist vinter kjørte med sommerdekk. Det viser tall fra forsikringsbransjen. Foto: Shutterstrock/Tryg.

Utredet mulig påbud

Statistikk fra forsikringsbransjen viser at biler med sommerdekk er innblandet i en rekke ulykker hver vintersesong. Litt over ti prosent av bilene som hadde uhell sist vinter, var utstyrt med sommerdekk. Det fremgår av tall fra If Skadeforsikring.

– Bilister med sommerdekk på skikkelig vinterføre er en fare for seg selv og andre. Våre naboland har for lengst innført et slikt påbud, nå er det på tide vi følger etter. Vi trenger å få ned antallet bilister som fremdeles gambler på sommerdekk om vinteren. En altfor stor andel biler involvert i ulykker på vinterveier er skodd med sommerdekk, sier Brandeggen i Tryg Forsikring, i en pressemelding.

I 2012 utredet Vegdirektoratet for øvrig et mulig påbud om vinterdekk for personbiler. Her ble det gjort en høring blant ulike aktører. Dette endte den gangen med at samferdselsminister Marit Arnstad konkluderte med at et påbud ikke var nødvendig.

Svært mange bilister dropper dekkskift, og bruker de samme dekkene hele året. Slik regelverket er i dag, er dette også tillatt. Foto: Scanpix

Vil ha mer mønsterdybde

En nylig utført spørreundersøkelse for Tryg viser for øvrig at vel 364.000 personbiler kjører på vinterdekk som er fem år eller eldre.

Selv om disse fremdeles kan ha godkjent mønsterdybde, er dekkets egenskaper vesentlig svekket i forhold til nye dekk.

– Vi ønsker at myndighetene øker minimumsgrensen for mønsterdybde på vinterdekk fra 3 til 4 millimeter. Det vil kunne bidra til at flere velger å bytte ut gamle vinterdekk med nyere. Fra våre skadetall har vi eksempler på bilister som kjører rundt med over ti år gamle vinterdekk. Det sier seg selv at veigrep og bremseegenskaper da er kritisk dårlige på vinterføre, sier Brandeggen.

