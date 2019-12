Slik kjemper de mot Kinas brutale forfølgelse – i Norge

Han ønsker ikke å gå i detalj om overgrepene fordi det er for vondt.

– Da jeg ble løslatt, forlot jeg landet, sier han.

Han bodde to år i Tyrkia og gjennom ICORN kom han til Norge, der han bosatte seg i Bergen.

Fortsatt tenker han på søstrene sine som har sittet i de såkalte konsentrasjonsleirene i Kina hvor de tvinges til å bli «gode kinesere».

– Jeg har seks søsken. To av dem sitter fortsatt i konsentrasjonsleirene. Jeg har ikke snakket med familien min på tre år. Denne politikken er en del av et kulturelt folkemord. Derfor må barna våre ikke glemme den uigurske kulturen, sier han.

– Vi husker at vi ikke er alene

Munire Sadir er en av dem som kommer til søndagsskolene med sine to barn hver uke. Hun sier at skolene som kalles «det uigurske huset» har stor betydning for henne og andre uigurer i Norge.

Munire Sadir har ikke snakket med sin mor siden 2016. Foto: Aysun Yazici /TV 2

– Å gå til det uigurske huset er som en slags terapi for uigurer. Det får oss til å føle oss bedre. Det er en påminner om at vi ikke er alene.

Men hun tenker alltid på sin mor som hun ikke har hørt stemmen til på tre år.

– På et tidspunkt i 2016 var det ikke like strengt for oss uigurer og alle fikk pass. Så jeg fikk møte mamma i Tyrkia, og vi hadde to veldige fine uker sammen, forteller Sadir.

Men da moren returnerte til Kina, beslagla kinesiske myndigheter uigurenes pass.

– Mannen min har slektninger i Kina og gjennom dem fikk vi vite at moren min hadde blitt fengslet på grunn av turen til Tyrkia.

Siden ferien i 2016 har hun verken hørt eller sett moren.

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg bor i Norge. Vi lever i et land som er verdens beste land, men det å ikke kunne snakke med familien er helt forferdelig, forteller Sadir og begynner å gråte.

– Kjemper mot assimileringspolitikken

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Han sier det foregår en etnisk rensing i Xinjiang-provinsen, vest i Kina. Han sier kinesiske myndigheter innførte forbud mot undervisning i uigurisk både for barnehager og skoler i 2017.

Adiljan Abdurihim er sekretær i Den norske Uigurkomitéen. Foto: Privat

– Selv om det er millioner av uigurer i verden, ser vi at uigursk er et truet språk. Derfor er det svært viktig for oss at våre barn kan snakke på sitt eget språk uansett hvor de måtte befinne seg.

Abdurihim forteller at de har søndagsskoler i Bergen, Drammen, Moss, Oslo, Sarpsborg, Follo og flere andre byer.

– Søndagsskolene er en måte å bekjempe den målrettede assimileringspolitikken til det kinesiske regimet. Den er et angrep på vår identitet og vårt språk.

– De fleste drives som egne kultursentre som ikke kun fokuserer på uiguriske barn. De er også der for å vise vår rike kultur til våre landsmenn her i Norge, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.