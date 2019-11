– Agurken er en lett grønnsak å dyrke. Den vokser jo så fort, sier styreleder i Frostagrønt, Stig Tore Laugen.

MÅTTE BYGGE UT: Nordmenns hunger etter taco var en hovedgrunn, sier styreleder i Frostagrønt, Stig Tore Laugen Foto: Jan Arne Austad

Gartneriet så seg nødt til å utvide produksjonen, og dermed arealet. De brukte nesten 35 millioner kroner for at nordmenn skal få nok agurk. Til tacoen!

ØKENDE ETTERSPØRSEL ETTER AGURK: Taco-retten er en hovedgrunn til at gartneriet på Frosta i Trøndelag bygger ut. Foto : Gorm Kallestad/Scanpix

Nesten nasjonalrett

Fredag benker nordmenn seg rundt bordet. Taco, med alt tilbehør, deriblant agurk, er blitt et favoritt-valg. Derfor må også produsentene kaste seg på.

– Vi har i dag 23.000 kvadratmeter med agurk, og en hovedgrunn for oss til å starte opp med vinterproduksjon for første gang, er at tacoen tar oss til nye høyder, forklarer Laugen.

Butikk-kjeden som Frostagrønt leverer til sier de foretrekker norsk agurk fremfor importert.

– Men er det virkelig miljøvennlig å dyrke agurker i Norge midt på kaldeste vinteren, framfor å kjøpe fra land som Spania?

– Vi mener det, ett eksempel er at vi bruker fornybar energi fra vannkraft. Og vi gjenbruker halvparten av alt vannet som agurken får, det er bortimot 75.000 liter i døgnet det, sier styrelederen.

– Importert er mindre miljøvennlig

Spansk agurk forbruker seks ganger så mye vann som den norske, på grunn av solvarmen.

Denne opplysningen kommer fra agurk-forsker Michel Verheul, ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) i Rogaland. Eksperten, som også forsker på norsk tomatproduksjon, hevder at de norske produktene er mer klimavennlige enn sine utenlandske konkurrenter.

– Her i vårt veksthus får vi både god kvalitet, og en avling med veldig lavt CO2-utslipp per kilo produksjon.

NORSK AGURK KLIMAVENNLIG: Forsker ved NIBIO, Michel Verheul, mener etter å ha forsket på både agurk og tomat at norske produkter er kanskje verdens mest klimavennlige. Foto: Magnus Vatne/TV 2

Verheul forteller at Norge importerer tomat og agurk fra både Spania og Nederland. Noe han mener er unødvendig.

– I Nederland brukes gass som energikilde, det gir høyere utslipp av CO2, mens Norge jo benytter fornybar energi som vannkraft.

Forskeren mener at heller ikke Spania kommer godt ut av en sammenlikning med Norge.

– Agurken må jo fraktes fra Spania.

Lys er lik varme

Norsk drivhusteknologi er helt i front i verden, ifølge forskningsprosjektet som omfatter veksthus både i Rogaland og Trøndelag.

– Kunstig lys gir også varme, og totalt sett gir ny teknologi avlinger som er større enn i både Spania og Nederland, forteller Verheul, han har regnet ut at Norge har en 50 prosent høyere avling enn i Nederland, og enda mer sammenliknet med Spania.

FRA KLIMAVERSTING TIL BEST I KLASSEN? Foto: Jan Arne Austad/TV 2

Dette gjelder altså de drivhusene som har tatt i bruk den mest moderne teknologi.

Det er ikke lenger siden enn 2015 at Fremtiden i våre hender listet opp trønderagurk som en versting, på grunn av høye klimagassutslipp.

CO2-utslipp i Spania er 0,73 kilo CO2 pr kilo agurk (inkl frakt)

CO2-utslipp i Norge er 0,6 kilo CO2 pr kilo agurk

35 veksthusprodusenter deltar i forskningsprosjektet Biofresh